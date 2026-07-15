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जांच रिपोर्ट में मनोरोगी बताने पर भड़के किसान नेता; आगरा में CDO कार्यालय में धरने पर बैठे, जानिये क्या हैं किसानों के आरोप?

आगरा : आगरा में किसान दिवस पर बुधवार को किसानों ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए. आगरा मंडल के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक ने जांच रिपोर्ट में एक किसान को मनोरोगी बताने का किसान नेताओं ने विरोध किया. किसानों ने कहा कि संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक आगरा मंडल को बुलाया जाए, वो अपनी गलती मानें. माफी मांगे, नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे. किसान दिवस में सीडीओ ने किसानों को समझाकर शांत कराया, लेकिन उसके बाद किसान सीडीओ कार्यालय में धरने पर बैठ गए. उन्होंने संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक आगरा मंडल के खिलाफ नारेबाजी की. बाद में अधिकारियों से वार्ता और आश्वासन के बाद किसान नेता धरने से उठे.





किसान नेताओं ने दिया धरना (Video credit: ETV Bharat)

आगरा में बुधवार को सीडीओ प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस आयोजित किया गया. जिसमें जिले के किसान और किसान नेताओं ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं. किसानों ने खाद, बीज, सरकारी योजनाओं के साथ अन्य खेती और किसानी से जुड़ी समस्याएं रखीं, जिस पर अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान किए. इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के पशु विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र सिंह चौहान और डॉ. अंकुर त्रिपाठी ने किसानों को मानसून में पशुओं में होने वाली लंबी वायरस समेत अन्य बीमारियों की जानकारी दी. इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से चलाए जा रहे कई अभियान की जानकारी दी.







किसान नेता का आरोप है कि किसान दिवस में कई विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं. अक्सर करके बहाना बना देते हैं या जूनियर अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं. जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है. जब कोई किसान इन विभागों में शिकायत करते हैं तो अधिकारी भड़क जाते हैं. किसानों के साथ अभद्रता करते हैं.