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जांच रिपोर्ट में मनोरोगी बताने पर भड़के किसान नेता; आगरा में CDO कार्यालय में धरने पर बैठे, जानिये क्या हैं किसानों के आरोप?

आगरा सीडीओ प्रतिभा सिंह ने बताया कि इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया जाएगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:13 PM IST

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आगरा : आगरा में किसान दिवस पर बुधवार को किसानों ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए. आगरा मंडल के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक ने जांच रिपोर्ट में एक किसान को मनोरोगी बताने का किसान नेताओं ने विरोध किया. किसानों ने कहा कि संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक आगरा मंडल को बुलाया जाए, वो अपनी गलती मानें. माफी मांगे, नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे. किसान दिवस में सीडीओ ने किसानों को समझाकर शांत कराया, लेकिन उसके बाद किसान सीडीओ कार्यालय में धरने पर बैठ गए. उन्होंने संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक आगरा मंडल के खिलाफ नारेबाजी की. बाद में अधिकारियों से वार्ता और आश्वासन के बाद किसान नेता धरने से उठे.

किसान नेताओं ने दिया धरना (Video credit: ETV Bharat)

आगरा में बुधवार को सीडीओ प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस आयोजित किया गया. जिसमें जिले के किसान और किसान नेताओं ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं. किसानों ने खाद, बीज, सरकारी योजनाओं के साथ अन्य खेती और किसानी से जुड़ी समस्याएं रखीं, जिस पर अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान किए. इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के पशु विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र सिंह चौहान और डॉ. अंकुर त्रिपाठी ने किसानों को मानसून में पशुओं में होने वाली लंबी वायरस समेत अन्य बीमारियों की जानकारी दी. इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से चलाए जा रहे कई अभियान की जानकारी दी.


किसान नेता का आरोप है कि किसान दिवस में कई विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं. अक्सर करके बहाना बना देते हैं या जूनियर अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं. जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है. जब कोई किसान इन विभागों में शिकायत करते हैं तो अधिकारी भड़क जाते हैं. किसानों के साथ अभद्रता करते हैं.


किसान नेता सोमवीर यादव ने बताया कि किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने सहकारी समिति में गबन का बड़ा मामला उजागर किया. किसान नेता ने सहकारी समितियों के डीआर से पत्राचार किया. इसके जवाब में डीआर कॉपरेटिव आगरा ने किसान नेता को मनोरोगी बताया है. उन्होंने कहा कि यदि मौखिक रूप से ऐसा बोला होता तो कोई बात नहीं होती. लिखित में डीआर कॉपरेटिव ने किसान नेता श्याम सिंह चाहर और साथियों को मनोरोगी घोषित किया है. उन्होंने सवाल किया कि क्या डीआर कॉपरेटिव मनोरोग विशेषज्ञ हैं. उन्होंने कहा कि किसानों में आक्रोश है.


शिकायतकर्ता किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने आरोप लगाया कि आगरा में डीआर कार्यालय और एआर कार्यालय में चार दलाल एक्टिव हैं. करोंड़ों रुपये का गबन किया गया. इसको लेकर मैंने जांच कराने की मांग की थी. जिसमें दस्तावेज जुटाए और शपथ पत्र पर 16 बिंदुओं पर भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की.

उन्होंने कहा कि इस बारे में जिला प्रशासन, मंडलायुक्त और आयुक्त लखनऊ से जांच कराने के लिए पत्राचार किया. आयुक्त लखनऊ ने संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक आगरा मंडल जांच के आदेश किए. जिसमें जांच शुरू की गई. संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक आगरा मंडल महोदय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि "शिकायतकर्ता या तो मानसिक रूप से बीमार है अथवा शिकायत करने का मनोरोगी है."


उन्होंने बताया कि इस बारे में मैंने आगरा सीडीओ से शिकायत की है. उन्होंने मांग की है कि मेरी और डीआर के मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराई जाए. जांच में यदि मैं पागल निकल आया तो मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा. जब तक डीआर यहां पर आकर माफी मांगे या इस मामले में मुकदमा दर्ज हो. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत के साथ ही हाईकोर्ट तक जाएंगे.




आगरा सीडीओ प्रतिभा सिंह ने बताया कि किसानों की शिकायत थी कि वर्तमान में संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक आगरा मंडल ने उन्हें पागल लिखकर दिया है. किसानों की शिकायत पर विभागीय अधिकारी से बात की. इस बारे में जांच भी हुई है. अब विभागीय स्तर पर कार्रवाई हो. इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया जाएगा.

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