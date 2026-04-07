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पीलीभीत में बेलगाम हुए किसान नेता ने DM के PA को दी धमकी, बोले - मंडी आए डीएम तो घेर घेरकर मारूंगा

पीए ने जब यह कहा कि "साहब अभी मीटिंग में हैं, फ्री होकर बात करा देंगे," तो बलजिंदर सिंह अपना आपा खो बैठे. ( ईटीवी भारत )

पीलीभीत: पीलीभीत जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश सचिव बलजिंदर सिंह ने जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह को ही खुलेआम धमकी दे डाली. किसान नेता ने डीएम के सरकारी नंबर पर फोन कर उनके पीए (Personal Assistant) से कहा कि यदि जिलाधिकारी पूरनपुर मंडी में दिखाई दिए, तो उन्हें "घेर-घेर कर मारुंगा." क्या है पूरा मामला? मिली जानकारी के अनुसार, पूरनपुर मंडी में गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुस्त चलने और किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर बलजिंदर सिंह काफी आक्रोशित थे. वे इस संबंध में जिलाधिकारी से सीधे बात करना चाहते थे. उन्होंने डीएम के सरकारी नंबर पर कॉल किया, लेकिन उस वक्त जिलाधिकारी एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त थे, जिसके कारण फोन उनके पीए ने उठाया. पीए ने जब यह कहा कि "साहब अभी मीटिंग में हैं, फ्री होकर बात करा देंगे," तो बलजिंदर सिंह अपना आपा खो बैठे. उन्होंने फोन पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया और बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया. वायरल हो रहे ऑडियो में वे यह कहते सुने जा रहे हैं कि:

"डीएम पीलीभीत अगर पूरनपुर मंडी में दिख गए तो घेर-घेर के मारूंगा। FIR करानी है तो करा दो, रिकॉर्डिंग करनी है तो कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं."