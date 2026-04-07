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पीलीभीत में बेलगाम हुए किसान नेता ने DM के PA को दी धमकी, बोले - मंडी आए डीएम तो घेर घेरकर मारूंगा

किसान नेता ने डीएम के पीए (Personal Assistant) से कहा कि यदि जिलाधिकारी पूरनपुर मंडी में दिखाई दिए, तो उन्हें "घेर-घेर कर मारूंगा."

Farmer Leader Threatens DM
पीए ने जब यह कहा कि "साहब अभी मीटिंग में हैं, फ्री होकर बात करा देंगे," तो बलजिंदर सिंह अपना आपा खो बैठे. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 3:32 PM IST

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पीलीभीत: पीलीभीत जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश सचिव बलजिंदर सिंह ने जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह को ही खुलेआम धमकी दे डाली.

किसान नेता ने डीएम के सरकारी नंबर पर फोन कर उनके पीए (Personal Assistant) से कहा कि यदि जिलाधिकारी पूरनपुर मंडी में दिखाई दिए, तो उन्हें "घेर-घेर कर मारुंगा."

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, पूरनपुर मंडी में गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुस्त चलने और किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर बलजिंदर सिंह काफी आक्रोशित थे. वे इस संबंध में जिलाधिकारी से सीधे बात करना चाहते थे. उन्होंने डीएम के सरकारी नंबर पर कॉल किया, लेकिन उस वक्त जिलाधिकारी एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त थे, जिसके कारण फोन उनके पीए ने उठाया.

पीए ने जब यह कहा कि "साहब अभी मीटिंग में हैं, फ्री होकर बात करा देंगे," तो बलजिंदर सिंह अपना आपा खो बैठे.

उन्होंने फोन पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया और बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया. वायरल हो रहे ऑडियो में वे यह कहते सुने जा रहे हैं कि:
"डीएम पीलीभीत अगर पूरनपुर मंडी में दिख गए तो घेर-घेर के मारूंगा। FIR करानी है तो करा दो, रिकॉर्डिंग करनी है तो कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं."

धमकी के पीछे का तर्क

मामला चर्चा में आने के बाद जब बलजिंदर सिंह से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपने रुख को सही ठहराया. उन्होंने फोन पर स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने किसानों के हित के लिए यह धमकी दी है.

उनका आरोप है कि मंडी में किसान लुट रहा है, गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद, जिलाधिकारी ने स्वयं बलजिंदर सिंह से बात की और उन्हें मंडी में गेहूं की सुचारू खरीद का आश्वासन दिया. हालांकि, एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग चर्चा का विषय बना हुआ है. सरकारी कार्य में बाधा डालने और लोक सेवक को धमकाने के इस मामले में प्रशासन आगे क्या कानूनी कार्रवाई करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं.

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पीलीभीत में किसान नेता की दबंगई
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FARMER LEADER THREATENS DM

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