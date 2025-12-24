ETV Bharat / state

भिवानी में किसान नेता रवि आजाद गिरफ्तार, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़-अपहरण का आरोप, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

भिवानी : हरियाणा के भिवानी में एससी वर्ग की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और घर से अपहरण करने के प्रयास के बहुचर्चित मामले में किसान नेता रवि आजाद को एसआईटी ने आज 12 दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

रवि आजाद पर आरोप लगे थे : 12 दिसंबर को बहल थाने में एससी समाज के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि किसान नेता रवि आजाद सहित कुल चार लोगों ने उसकी बेटी से छेड़खानी की और फिर घर से अपहरण करने की कोशिश की. शिकायत में किसान नेता रवि आजाद का नाम आने पर इस मामले ने खूब तूल पकड़ा. यहां तक कि रवि की तरफ से मामले को सियासी रंग भी दिया गया. खुद को बेकसूर बताते हुए रवि आजाद ने 15 दिसंबर को गोपालवास गांव में पंचायत भी की थी. पंचायत में रवि को एकतरफ़ा क्लीन चिट मिलने और पंचायत में एक महिला से अभद्र व्यवहार होने पर सवाल उठे थे.

भिवानी में किसान नेता रवि आजाद गिरफ्तार (Etv Bharat)

एसआईटी गठित की गई थी : मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुमित कुमार ने इस मामले की जांच को लेकर SIT गठित की थी जिसमें सिवानी डीएसपी आर्यन चौधरी को हेड बनाया गया. केस दर्ज होने के 7 दिन बाद, यानी 19 अगस्त को रवि आजाद के तीनों साथियों मोहित, विकास और नमित को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने इनसे पूछताछ करने के बाद आज मामले में मुख्य आरोपी रवि आजाद को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ़्तारी के बाद उसे लोहारू कोर्ट में पेश किया गया.