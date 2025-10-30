बिहार विधानसभा चुनाव पर राकेश टिकैत बोले- सरकार विपक्ष को तोड़ने में जुटी है, जनता को सचेत रहना चाहिए
अलीगढ़ में किसानों के साथ की बैठक, बोले- भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करेंगे, किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 4:17 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 5:23 PM IST
अलीगढ़ : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लेकर टप्पल इलाके में महापंचायत होगी. इलाके के किसानों ने कई समस्याएं बताई हैं. उन्हें जमीन का उचित और बाजार दर के अनुसार ही मुआवजा मिलना चाहिए. वहीं किसान नेता ने बिहार चुनाव पर भी अपनी बात रखी. कहा कि वहां सरकार विपक्ष को तोड़ने में जुटी है, ऐसे में जनता को सचेत रहना चाहिए.
गुरुवार को टप्पल क्षेत्र के नूरपुर रोड स्थित विजय तालान के आवास पर राकेश टिकैत ने किसानों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने यमुना प्राधिकरण के भूमि अधिग्रहण पर सवाल खड़े किए. मीडिया से कहा कि भूमि अधिग्रहण किसानों के हित में नहीं है. टप्पल, मथुरा और आगरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की तैयारी चल रही है. जेवर एयरपोर्ट के विस्तार की शुरुआत हो चुकी है.
'किसानों को ठगा जा रहा है' : किसान नेता ने कहा कि किसानों से जमीन तीन से चार हजार रुपये प्रति गज की दर से ली जा रही है, जबकि वही जमीन अथॉरिटी एक लाख रुपये प्रति गज तक में बेच रही है. अगर किसानों को ही मौका दिया जाए तो वे खुद अपनी जमीन डेवलप करके बेच सकते हैं. किसानों को ठगा जा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ अब एक बड़ा आंदोलन जरूरी है.
'किसानों के साथ होना चाहिए न्याय' : राकेश टिकैत ने कहा कि यमुना प्राधिकरण को लेकर एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी. यह पंचायत वहीं की जाएगी, जहां पर अथॉरिटी द्वारा किसानों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है. हम प्राधिकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसानों के साथ न्याय होना चाहिए. जमीन का नक्शा बनाकर किसानों को बाजार भाव पर मुआवजा दिया जाए. कॉलोनाइजरों को जो कीमतें दी जा रहीं हैं, वही किसानों को भी मिले. भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ खड़ी है.
'बिहार में सरकार विपक्ष को तोड़ने में जुटी है' : राकेश टिकैत ने बिहार के विधानसभा चुनाव पर कहा कि वहां राजनीतिक घमासान जारी है, सरकार विपक्ष को तोड़ने में जुटी है. लालू प्रसाद यादव के परिवार तक को तोड़ने की कोशिशें की जा रहीं हैं. बिहार चुनाव में बेइमानी की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी. भाजपा ने वहां हारी हुई सीटें भी जिता लीं थी. उसी समय से यह परंपरा शुरू हुई थी.
'बिहार चुनाव में जनता को सजग रहना चाहिए' : राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जो राज्य इनके नियंत्रण में हैं, वहां सत्ता ताकत और दबाव के दम पर हासिल की गई. बिहार के पिछले चुनावों से लेकर अब तक जनता को सजग रहना चाहिए. कोरोना काल में बिहार के लोग पैदल अपने घर लौटे थे, आज भी बिहार के लिए ट्रेनें कम हैं. पुरानी ट्रेनों को सिर्फ नया रंग देकर प्राइवेट कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि आज हजारों बसें टप्पल से दिल्ली जाती हैं, जबकि पहले लोग ट्रेन से यात्रा करते थे. यह स्थिति सरकार की नीतियों की नाकामी को दिखाती है.
'हम वोट की राजनीति से दूर हैं' : राकेश टिकैत ने साफ कहा कि भाकियू वोट की राजनीति नहीं करती है. हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं. जनता जिसे चाहे वोट दे. हमारा संघर्ष मुद्दों पर आधारित है, वोटों पर नहीं है. आज वोट जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के आधार पर डाला जाता है, इसलिए हमने खुद को इससे अलग रखा है.
नवंबर-दिसंबर में होगी किसान महापंचायत : टिकैत ने कहा कि आने वाले नवंबर और दिसंबर महीने में आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में किसान पंचायतें आयोजित की जाएंगी. इसके बाद नोएडा में एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों की एकजुटता ही उनकी ताकत है और यमुना प्राधिकरण के खिलाफ यह आंदोलन किसानों के हक की लड़ाई बनेगा. राकेश टिकैत ने अंत में कहा कि यह सिर्फ जमीन का नहीं, किसानों के भविष्य का सवाल है. अगर आज किसान नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां जमीन के नाम पर कुछ नहीं बचा पाएंगी.
