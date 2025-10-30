ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव पर राकेश टिकैत बोले- सरकार विपक्ष को तोड़ने में जुटी है, जनता को सचेत रहना चाहिए

अलीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लेकर टप्पल इलाके में महापंचायत होगी. इलाके के किसानों ने कई समस्याएं बताई हैं. उन्हें जमीन का उचित और बाजार दर के अनुसार ही मुआवजा मिलना चाहिए. वहीं किसान नेता ने बिहार चुनाव पर भी अपनी बात रखी. कहा कि वहां सरकार विपक्ष को तोड़ने में जुटी है, ऐसे में जनता को सचेत रहना चाहिए. गुरुवार को टप्पल क्षेत्र के नूरपुर रोड स्थित विजय तालान के आवास पर राकेश टिकैत ने किसानों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने यमुना प्राधिकरण के भूमि अधिग्रहण पर सवाल खड़े किए. मीडिया से कहा कि भूमि अधिग्रहण किसानों के हित में नहीं है. टप्पल, मथुरा और आगरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की तैयारी चल रही है. जेवर एयरपोर्ट के विस्तार की शुरुआत हो चुकी है. 'किसानों को ठगा जा रहा है' : किसान नेता ने कहा कि किसानों से जमीन तीन से चार हजार रुपये प्रति गज की दर से ली जा रही है, जबकि वही जमीन अथॉरिटी एक लाख रुपये प्रति गज तक में बेच रही है. अगर किसानों को ही मौका दिया जाए तो वे खुद अपनी जमीन डेवलप करके बेच सकते हैं. किसानों को ठगा जा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ अब एक बड़ा आंदोलन जरूरी है. मीडिया से बीतचीत करते राकेश टिकैत. (Video Credit; ETV Bharat) 'किसानों के साथ होना चाहिए न्याय' : राकेश टिकैत ने कहा कि यमुना प्राधिकरण को लेकर एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी. यह पंचायत वहीं की जाएगी, जहां पर अथॉरिटी द्वारा किसानों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है. हम प्राधिकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसानों के साथ न्याय होना चाहिए. जमीन का नक्शा बनाकर किसानों को बाजार भाव पर मुआवजा दिया जाए. कॉलोनाइजरों को जो कीमतें दी जा रहीं हैं, वही किसानों को भी मिले. भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ खड़ी है.