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भिवानी में किसान नेता राकेश टिकैत बोले 'मंडियों में पुराने वाला ही सिस्टम ठीक था, खेती ज्यादा पढ़े-लिखे सिस्टम से नहीं चलती है'

'बीजेपी तोड़ने का काम करती है': आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में बोले जाने से रोके जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि "बीजेपी तोड़ने का काम करती है. यह बीजेपी की राजनीति है."

बायोमैट्रिक और ट्रैक्टर-ट्रॉली के नये नियम गलतः किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के बायोमैट्रिक और ट्रैक्टर-ट्रॉली के फोटो अपलोड किए जाने के मुद्दे पर कहा कि "हरियाणा में जमीन दादा के नाम है, ट्रैक्टर पोते के नाम है. दादा 80 साल का है, अंगूठा लगाने कैसे मंडी में पहुंचेगा. यदि टैक्ट्रर मंडी में अपने उत्पाद का दूसरा या तीसरा चक्कर लगाता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा.इसलिए मंडियों में पुराने वाला ही सिस्टम ठीक था, खेती ज्यादा पढ़े-लिखे सिस्टम से नहीं चलती है."

भिवानी: भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा में किसानों को मंडी में फसलों को ले जाने के लिए नई नीति पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने नई फसल खरीद नीति को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि "किसानों संगठनों की बैठकें चल रही हैं. अगर जरूरत हुई तो देश में फिर से किसान आंदोलन किया जायेगा."

पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह के निधन पर शोकः भिवानी में पूर्व सांसद चौ. जंगबीर सिंह के निधन पर अपने साथी किसान नेता कमल प्रधान के निवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे.

'रसायनिक युक्त खेती से देश का किसान दुखी है': किसानों पर जहरीली खेती के आरोप का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि "पेस्टिसाइड और रसायनिक खाद युक्त खेती से देश का किसान दुखी है. ऐसे में सरकार किसानों को आर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर करे. इसके लिए किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाए."

'किसानों को एग्रीकल्चर हड़ताल के कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा': किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि "जहरीली दवाई इंडस्ट्री की देन है, किसानों की नहीं." उन्होंने कहा कि "किसान पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के प्रयोग से भले ही उत्पादन को बढ़ता हो, लेकिन किसानों को बाजार में उचित भाव नहीं मिलता. इसीलिए किसानों को एग्रीकल्चर हड़ताल के कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा और अधिक पैदावार से पीछे हटना होगा. इससे किसानों को बाजार में बेहतर दाम भी मिलेंगे."

'किसान अपनी जमीने न बेचें और खेती को जारी रखें': उन्होंने कहा कि "खेती घाटे का सौदा नहीं है बल्कि दिल्ली की कलम बेईमान है." उन्होंने कहा कि "किसान अपनी जमीने न बेचें और खेती को जारी रखें." उन्होंने कहा कि "नया सीड कानून, बिजली एमेडमेंड बिल और पेस्टीसाईड बिल किसानों के लिए बेहतर होने की उम्मीद नहीं है."

'अमेरिका में गाय को अंडा खिलाया जाता है': अमेरिका के साथ डेयरी प्रोडेक्ट और एनिमल फूड को लेकर हुए समझौते पर कहा कि "अमेरिका से जो दुग्ध उत्पाद आएंगे, वो जैनेटिकली मोडीफाईड होंगे. जो सॉलय मिल्क अमेरिका में होता है, वह पूर्णतया: जैनेटिक मोडीफाईड होता है." उन्होंने कहा कि "अमेरिका में गाय को अंडा खिलाया जाता है. ऐसे में भारत देश में इस प्रकार के उत्पादों के आने का वे विरोध करेंगे. इससे भारत के दुुग्ध उत्पादकों को सीधा नुकसान होगा."