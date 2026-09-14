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राकेश टिकैत ने ग्रेटर नोएडा से किसान आंदोलन की भरी हुंकार, कहा- 'हक की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे'

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर भारी संख्या में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान और उनके साथ महिलाएं पहुंची, जिन्हें रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जेसीबी, डंपर सहित तमाम बैरियर्स लगाए गए थे. इनको लांघते हुए किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे, जहां प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों के इस धरना प्रदर्शन में तब और ताकत मिल गई, जब भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी राकेश टिकैत मौके पर पहुंचे. जिन्होंने किसानों से अंतिम दम तक धरना प्रदर्शन और अपने संघर्ष को जारी रखने का आह्वान किया.

किसानों के पास संघर्ष ही एक महत्वपूर्ण साधन:

राकेश टिकेत ने कहा कि जब प्राधिकरण किसानों की मांग नहीं मानेगा तो एक ही रास्ता बनता है, वो है संघर्ष का, जो हम करेंगे. अपने हक की लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और ले कर रहेंगे. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण 64% देने की बात की, जो नहीं दे रहे हैं. वहीं प्लॉट देने की भी बात कही, वह भी नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारी किसानों से नहीं मिलते हैं और धरना करने से भी रोकते हैं. उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि प्राधिकरण के गेट पर तब तक धरना जारी रखो, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है.