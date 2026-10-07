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'किसान एक इंच जमीन नहीं देंगे', टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण पर राकेश टिकैत की मांग- पहले सर्किल रेट बढ़ाओ

पटना: बिहार में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप और अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी किसान, विकास के विरोधी नहीं हैं लेकिन अपनी जमीन सस्ते रेट पर नहीं देंगे. उन्होंने सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करने और किसानों को जमीन का उचित बाजार मूल्य देने की मांग की.

किसान नेता ने दावा किया कि किसानों की जमीन के लिए मौजूदा बाजार मूल्य का उचित आंकलन किया जाना चाहिए. इसके बाद ही अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए. उन्होंने सरकार से सर्किल रेट बढ़ाकर बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा तय करने की मांग की.

"हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपनी जमीन सस्ते रेट पर नहीं देंगे. पहले जमीन का सर्किल रेट बढ़ाइए और बाजार मूल्य के हिसाब से किसानों को उचित कीमत दीजिए. बिहार पहले भी किसान आंदोलनों का केंद्र रहा है और आने वाले समय में जमीन के सवाल पर बिहार के किसान फिर बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं."- राकेश टिकैत, किसान नेता

13 साल पुराने रेट पर जमीन नहीं देंगे टिकैत ने कहा कि अगर सरकार पुराने रेट के आधार पर जमीन लेना चाहती है तो उसे उसी समय की दूसरी वस्तुओं के मूल्य के हिसाब से भी भुगतान करना चाहिए. उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करने की मांग करते हुए कहा कि किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए.

सरकार को टिकैत की चेतावनी! राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी और सैटेलाइट सिटी जैसे बड़े-बड़े नाम दे रही है लेकिन इन परियोजनाओं के लिए जमीन किसानों से पुराने रेट पर लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी, लोहा, स्टील, मशीनरी, मजदूर और इंजीनियर आज के बाजार भाव पर मिलेंगे तो किसान की जमीन पुराने रेट पर क्यों ली जाएगी?

ग्रामसभा की जमीन का पैसा गांव के विकास में लगे

टिकैत ने ग्रामसभा या गांव समाज की जमीन के अधिग्रहण को लेकर भी सरकार के सामने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि ऐसी जमीन के अधिग्रहण से मिलने वाली पूरी राशि गांव के विकास में खर्च होनी चाहिए और ग्रामसभा के खाते में जमा होनी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि इसके लिए ऐसा कानूनी प्रावधान होना चाहिए, जिससे ग्रामसभा की जमीन के बदले मिलने वाली राशि को गांव के विकास के अलावा कहीं और इस्तेमाल न किया जा सके.

अधिग्रहण के प्रावधान पर भी सवाल

राकेश टिकैत ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों की सहमति को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि 70 प्रतिशत किसान स्वेच्छा से जमीन देने को तैयार हैं तो बाकी 30 प्रतिशत जमीन के अधिग्रहण की बात की जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी सबसे पहले किसानों को उचित रेट मिलना चाहिए.

'किसान एक इंच जमीन नहीं देंगे'

टिकैत ने कहा कि बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप, बड़े थर्मल पावर प्लांट और दूसरी परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन लिए जाने की तैयारी है. उनका आरोप है कि इससे कई गांवों के उजड़ने का खतरा है और बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों का फैसला है कि वे अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं देंगे, अगर जमीन का उचित मूल्य और कानूनी अधिकार नहीं दिया गया.

सम्राट सरकार पर भड़के राकेश टिकैत (ETV Bharat)

नवादा और खगड़िया में किसान पंचायत

राकेश टिकैत ने कहा कि जमीन के मुद्दे पर बिहार में किसान आंदोलन को मजबूत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि नवादा में महापंचायत और खगड़िया में भी किसान पंचायत का कार्यक्रम रखा गया है. स्थानीय किसान कमेटियों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

पटना में भी आंदोलन की तैयारी

पटना में आंदोलन और घेराव की संभावना पर टिकैत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यहां भी किसानों को जुटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन की स्थानीय कमेटी इस संबंध में फैसला करेगी.

26 नवंबर को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम

टिकैत ने बताया कि 26 नवंबर को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इसी तारीख से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी. उन्होंने संकेत दिया कि बिहार में भी जरूरत के मुताबिक आंदोलन और प्रदर्शन को विस्तार दिया जा सकता है.

'यह बीजेपी की नहीं, कंपनियों की सरकार'

टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार बड़ी कंपनियों और धनपतियों के हित में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदारों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना पड़ेगा. साथ ही आरोप लगाया कि सरकार लोगों को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बांटने का काम कर रही है, जबकि असली मुद्दे जमीन, रोजगार और किसानों के अधिकार हैं.

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