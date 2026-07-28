बागपत में बीजेपी पर बरसे किसान नेता नरेश टिकैत, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान
'कट या सर्विस रोड कोई अहसान नहीं, जनता का अधिकार है'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 10:10 AM IST
बागपत: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव में चल रहे धरने के बीच आयोजित पंचायत में ऐलान किया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी.
सम्मान की सलाह: नरेश टिकैत ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि सम्मान करना सीखें. उन्होंने कहा कि सर्विस रोड को लेकर केवल अफवाहें उड़ाई जा रही हैं. यदि किसी ने सर्विस रोड स्वीकृत कराई है तो सामने आकर बताए. सरकार बंदरों में भेल्ली फेंकने जैसा काम कर रही है और हवा में बातें की जा रही हैं.
कट या सर्विस रोड देना सरकार का कोई अहसान नहीं है, बल्कि यह जनता का अधिकार है. जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. सरकार से बातचीत दिल्ली में नहीं, बल्कि धरनास्थल पर ही होगी, चाहे मुद्दा कट का हो या सर्विस रोड का.- नरेश टिकैत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाकियू
बड़े आंदोलन पर जोर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि, देश में बड़े आंदोलनों की जरूरत है, क्योंकि बिना आंदोलन किए सरकार किसी की मांग नहीं सुनती. उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को वहां भी मुंह की खानी पड़ी थी. यदि छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए तो सरकार को फिर जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा.
हालांकि, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना भी की और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि जहां अच्छा काम होगा, उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए. गांगनोली में आयोजित इस पंचायत में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और आंदोलन को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया.
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