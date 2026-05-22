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कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने किसान नेता गुरनाम चढूनी! बोले- 'देश का युवा रानजीतिक पार्टियों का विकल्प ढूंढ़ रहा'

Gurnam Chaduni National Convener of Cockroach Janata Party ( ETV Bharat )

करनाल: किसान नेता गुरुग्राम चढूनी का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया है. उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया है. जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का धन्यवाद किया है. क्या बोले गुरनाम चढूनी? किसान नेता गुरुग्राम चढूनी ने कहा कि "कॉकरोच जनता पार्टी ने मुहिम चलाई है. इससे एक बात तो साफ हो गई है कि देश का युवा रानजीतिक पार्टियों का विकल्प ढूंढ़ रहा है. राजनीतिक पार्टियां व्यापारी हो गई हैं. पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा. ऐसे में आम जनता का भारत में जीने का कोई मकसद बचा नहीं है. इसलिए हम इस पार्टी का समर्थन करते हैं. उन्होंने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है. हालांकि अभी तक पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिक के रुझान पर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है." कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने किसान नेता गुरनाम चढूनी! (ETV Bharat) 'संगठन बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए': चढूनी ने कहा कि "यदि कॉकरोच जनता पार्टी नई राजनीतिक मुहिम आगे बढ़ती है, तो इसे केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूरे देश में संगठन बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए." उन्होंने सुझाव दिया कि "बुद्धिजीवियों, क्रांतिकारियों और देशहित में काम करने वाले लोगों को एक मंच पर लाया जाए, ताकि जनता की आवाज को मजबूत दिशा मिल सके."