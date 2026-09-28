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कड़े पहरे के बीच चोरी! कलेक्ट्रेट परिसर से किसान नेता की कार पार, CCTV में रिकॉर्ड

डीएम से मिलकर वापस लौटे किसान नेता विनीत चौधरी तो गायब थी कार

सौ. सीसीटीवी
कलेक्ट्रेट परिसर से कार चोरी (सौ. सीसीटीवी)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 5:53 PM IST

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सहारनपुर : जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां से भारतीय किसान यूनियन के नेता की कार चोरी हो गई. घटना उस समय हुई जब वह जिलाधिकारी से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. कार खड़ी करने के बाद वह पदाधिकारियों के साथ डीएम कार्यालय चले गए. कुछ देर बाद वापस लौटे तो मौके से कार गायब थी. वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस कार की तलाश में जुट गई है.

कलेक्ट्रेट परिसर से कार चोरी (सौ. सीसीटीवी)

भारतीय किसान यूनियन के नकुड़ तहसील प्रभारी विनीत चौधरी ने बताया कि उनकी कार का नंबर UP11 CD 6203 है. उन्होंने कलेक्ट्रेट आने के लिए किसी और से कार मांगी थी. यहां डीएम कार्यालय से महज 50 कदम की दूरी पर गाड़ी खड़ी करने के बाद वह अन्य किसान नेताओं के साथ कार्यालय में चले गए. बैठक के बाद जब सभी वापस लौटे तो वहां कार नहीं मिली.

उन्होंने कहा कि आसपास काफी तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लगा. उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. परिसर में लगे सीसीटीवी को भी चेक किया गया, जिसमें एक युवक कार के पास पहुंचता दिखाई दे रहा है. फिर वह कार का दरवाजा खोलता है और वाहन लेकर कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकल जाता है. पुलिस इसी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने में जुटी है.

इधर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने घटना को लेकर नाराजगी जताई है. किसान यूनियन के पदाधिकारी दोबारा डीएम से मिलकर मामले की जानकारी अधिकारियों को दी. एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है. जल्द ही इस वारदात का खुलासा किया जाएगा.

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सहारनपुर में कार चोरी
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