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कड़े पहरे के बीच चोरी! कलेक्ट्रेट परिसर से किसान नेता की कार पार, CCTV में रिकॉर्ड

कलेक्ट्रेट परिसर से कार चोरी ( सौ. सीसीटीवी )

सहारनपुर : जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां से भारतीय किसान यूनियन के नेता की कार चोरी हो गई. घटना उस समय हुई जब वह जिलाधिकारी से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. कार खड़ी करने के बाद वह पदाधिकारियों के साथ डीएम कार्यालय चले गए. कुछ देर बाद वापस लौटे तो मौके से कार गायब थी. वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस कार की तलाश में जुट गई है.