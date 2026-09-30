अन्नदाताओं का उग्र प्रदर्शन; किसान नेता ने की आत्मदाह की कोशिश, हादसे में एक की मौत
वाराणसी में भूमि अधिग्रहण और टोल वसूली के विरोध में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:40 PM IST
वाराणसी : भूमि अधिग्रहण और टोल वसूली के विरोध में बुधवार को जनपद के किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया. किसान नेता अजीत सिंह के नेतृत्व में सैंकड़ों किसान हाथों में तिरंगा लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली और बसों में सवार होकर वाराणसी-आजमगढ़ हाईवे स्थित ढेरही टोल प्लाजा पहुंचे. इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर नारेबाजी की.
मामला तब और तूल पकड़ लिया, जब किसान नेता अजीत सिंह ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों उन्हें समय रहते रोक लिया और हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में बैठा दिया.
प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्कामुक्की भी हुई. स्थिति सामान्य करने के लिए पुलिस को हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा, जिसमें 2, 3 किसान घायल भी हो गए हैं. वहीं, हाइवे पर भाग रहे किसान एक कार से टकराकर एक किसान की मौत हो गई है.
दरअसल, ये मामला ढेहरी टोल प्लाजा पर वसूली और भूमि अधिग्रहण को लेकर है. किसान नेता अजीत सिंह का आरोप है कि NHAI ने सड़क निर्माण के लिए जमीन तो ले ली, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं मिल सका है. 17 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्य भी अधूरा है. ऐसे में पूरे रास्ते का टोल लेना पूरी तरीके से गलत है. विरोध को लेकर वर्तमान समय में पुलिस ने कई लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया हुआ है.
बातचीत से नहीं बनी सहमति
डीसीपी राजेश पांडे ने बताया कि NHAI की तरफ से किसानों के मासिक पास पर 50 फीसदी छूट दी गई है. उनकी अन्य मांगों पर भी उनसे बातचीत की जा रही है. पहले भी किसान और अधिकारियों के बीच बैठक हुई है, लेकिन मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन करने और आवागमन को बाधित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
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