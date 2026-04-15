आगरा में नोएडा की तरह हंगामा कराने और मजदूरों को भड़काने की साजिश में किसान नेता गिरफ्तार

आगरा में नोएडा की तरह हंगामा कराने और मजदूरों को भड़काने की साजिश में किसान नेता गिरफ्तार
आगरा पुलिस ने मंगलवार रात किसान व हिंदूवादी नेता को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 8:11 AM IST
आगरा: नोएडा में मजदूरी की रकम को लेकर बवाल के बाद आगरा पुलिस सतर्क है. आगरा कमिश्नरेट की सिकंदरा थाना पुलिस ने मजदूरों को बहला-फुसलाकर भड़काने और फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ उकसाने के आरोप में मंगलवार रात किसान व हिंदूवादी नेता अमित चौधरी को गिरफ्तार किया है. आगरा पुलिस का दावा है कि लोकल इंटेलीजेंस यूनिट के इनपुट पर आरोपी अमित चौधरी की गिरफ्तार करके शहर में संभावित बड़ी साजिश विफल की है. पुलिस ने आरोपित को शांतिभंग में जेल भेजा है. जेल गया अमित चौधरी भारतीय किसान यूनियन अटल का अध्यक्ष है.
बता दें कि नोएडा में सोमवार को मजदूरों ने मजदूरी बढाने को लेकर हंगामा किया था. आरोप है कि इसके बाद से ही सिकंदरा के औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन अटल के अध्यक्ष अमित चौधरी अपने साथियों के साथ मजदूरों को भड़काने का प्रयास कर रहा था. आरोपी मजदूरों को उकसा कर प्रदर्शन करने और फैक्ट्रियों में काम बंद कराने का प्रयास कर रहा था.
एलआईयू के इनपुट पर पुलिस की कार्रवाई: एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि नोएडा में बवाल के बाद से जिले में पुलिस सतर्क है. एलआईयू टीम औद्योगिक क्षेत्रों में अलर्ट मोड पर है. एलआईयू ने रिपोर्ट दी कि अमित चौधरी जिले में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है. एलआईयू की रिपोर्ट पर सिकंदरा थाना पुलिस ने अमित सिंह और दो अन्य साथियों को हिरासत में लिया. आरोपियों से पूछताछ की. इसके बाद सभी को शांति भंग की धारा में चालान करके जेल भेज दिया है. जेल गया आरोपी अमित चौधरी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं जो भड़काऊ गतिविधियों में शामिल रहा है.
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