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औरंगाबाद में किसान कुंदन यादव की गोली मारकर हत्या, 7 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

औरंगाबाद: जिले में एक बार फिर अपहरण और हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है. ओबरा से बच्चे के अपहरण की गुत्थी अभी सुलझी ही थी कि दाउदनगर थाना क्षेत्र के केशराड़ी गांव में अपराधियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है. यहां प्रगतिशील किसान और सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना मंगलवार रात लगभग 10 बजे की है.

किसान की गोली मारकर हत्या: बाइक सवार दो अपराधियों ने कुंदन यादव पर फायरिंग कर दी. उन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग 7 घंटे तक एनएच 139 को जाम रखा. काफी समझाने बुझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

हत्या के बाद लोगों का हंगामा (ETV Bharat)

आक्रोशितों ने किया सड़क जाम: किसान की मौत के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने एनएच 139 औरंगाबाद पटना- मुख्य पथ को जाम कर दिया गया था. मंगलवार की देर रात पुलिस पदाधिकारियों ने समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया, लेकिन आक्रोशित अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव के पोस्टमार्टम पर अड़े रहे. वहीं आरजेडी ने इसे साजिश करार दिया है.

"यह साजिशन हत्या लग रही है. कुंदन यादव राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे. मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए."- कुणाल प्रताप, पूर्व मुखिया और राजद नेता

"इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की हमलोग मांग रखते हैं."- ऋषि यादव, पूर्व विधायक