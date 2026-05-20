औरंगाबाद में किसान कुंदन यादव की गोली मारकर हत्या, 7 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
औरंगाबाद में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आक्रोशितों ने सड़क जामकर हंगामा किया. पढ़ें
Published : May 20, 2026 at 12:15 PM IST
औरंगाबाद: जिले में एक बार फिर अपहरण और हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है. ओबरा से बच्चे के अपहरण की गुत्थी अभी सुलझी ही थी कि दाउदनगर थाना क्षेत्र के केशराड़ी गांव में अपराधियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है. यहां प्रगतिशील किसान और सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना मंगलवार रात लगभग 10 बजे की है.
किसान की गोली मारकर हत्या: बाइक सवार दो अपराधियों ने कुंदन यादव पर फायरिंग कर दी. उन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग 7 घंटे तक एनएच 139 को जाम रखा. काफी समझाने बुझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
आक्रोशितों ने किया सड़क जाम: किसान की मौत के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने एनएच 139 औरंगाबाद पटना- मुख्य पथ को जाम कर दिया गया था. मंगलवार की देर रात पुलिस पदाधिकारियों ने समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया, लेकिन आक्रोशित अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव के पोस्टमार्टम पर अड़े रहे. वहीं आरजेडी ने इसे साजिश करार दिया है.
"यह साजिशन हत्या लग रही है. कुंदन यादव राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे. मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए."- कुणाल प्रताप, पूर्व मुखिया और राजद नेता
"इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की हमलोग मांग रखते हैं."- ऋषि यादव, पूर्व विधायक
पुलिस ने हटवाया सड़क जाम: दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास, पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद समझा-बुझाकर कर ग्रामीणों को शांत कराया. पुलिस पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिन्हा, पूर्व मुखिया कुणाल प्रताप, मुखिया प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार सिंह सहित वहां मौजूद अन्य लोगों से बात की.
7 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए उठा शव: हत्या की घटना के लगभग सात घंटे बाद बुधवार की सुबह मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेजा गया. घटना के संबंध में थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.
"हत्या की इस घटना पर पुलिस बारीकी से नजर रखे हुए है. मामले के उद्भेदन के लिए में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है."- विकास कुमार,थानाध्यक्ष
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