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बहराइच में बाघ ने किसान को मार डाला, ग्रामीणों को देख जंगल में भागा, वन विभाग की टीम कर रही कांबिंग

किसान के घर के बाहर लगी ग्रामीणों की भीड़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच : जिले में एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है. खेत में गए ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम इलाके में कांबिंग कर रही है. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज के धर्मपुर बेझा ग्राम के रहने वाले 45 वर्षीय दशरथ यादव पुत्र मायाराम खेत गए हुए थे. इसी दौरान जब वह वापस लौट रहे थे तो गांव में ही लगे मोबाइल टावर के पीछे घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया. राहगीरों ने जैसे ही बाघ को दशरथ को खाता हुआ देखा शोर मचाना शुरू किया, जिससे बाघ दशरथ को छोड़ जंगल में भाग गया. बाघ के हमले में किसान की मौत. (Video Credit; ETV Bharat)