बहराइच में बाघ ने किसान को मार डाला, ग्रामीणों को देख जंगल में भागा, वन विभाग की टीम कर रही कांबिंग
किसान खेत की ओर गया था. पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक हमला कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 4:28 PM IST
बहराइच : जिले में एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है. खेत में गए ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम इलाके में कांबिंग कर रही है. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज के धर्मपुर बेझा ग्राम के रहने वाले 45 वर्षीय दशरथ यादव पुत्र मायाराम खेत गए हुए थे. इसी दौरान जब वह वापस लौट रहे थे तो गांव में ही लगे मोबाइल टावर के पीछे घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया. राहगीरों ने जैसे ही बाघ को दशरथ को खाता हुआ देखा शोर मचाना शुरू किया, जिससे बाघ दशरथ को छोड़ जंगल में भाग गया.
ग्रामीण ने इसकी सूचना परिजनों सहित पुलिस व वन विभाग टीम को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं वन विभाग की टीम इलाके में कांबिंग कर रही है. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन हमले होते रहते हैं, जिसमें कई ग्रामीणों की जान जा चुकी है और घायल भी हो चुके हैं. मगर वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है.
डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि ये घटना गोकुलपुर बीट के ककरहा रेंज की है. कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ सेंचुरी में दशरथ नाम का व्यक्ति कल दोपहर में खेत गया था, मगर शाम तक वह नहीं मिला. वनकर्मियों और गांव वालों की मदद से शव को ढूंढा गया, दशरथ मैकूपुरवा धर्मपुरवा गांव के रहने वाले थे. बाघ जहां पर देखा गया है, वहां तलाश की जा रही है. कोई बिग कैट स्पीशीज लग रही है. वेरी लाइकली ये लेपर्ड अटैक लगता है.
यह भी पढ़ें : झांसी में रेप के आरोपी को महिलाओं ने चप्पल से पीटा, हाथी दिखाने के बहाने सात साल की मासूम से किया था दुष्कर्म