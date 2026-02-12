आधुनिकता ने बदली अतीत की धरोहर की तस्वीर, संजोने में लगे किसान जगदीप सिंह
किसान जगदीप सिंह के दादा साल 1962 में पंजाब से कोल्हू को खरीदकर लाए थे, जिसका उपयोग गुड़ बनाने के लिए किया जाता था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 12, 2026 at 1:02 PM IST
रामनगर: समय के साथ आधुनिकता भी बढ़ी है. जिसने हमारी पारंपरिक चीजों को अब विरासत बनाकर रख दिया है. आधुनिक तकनीक ने जहां एक ओर कार्य को आसान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक चीजों को धुधला भी किया है. वहीं रामनगर पीरूमदारा के किसान जगदीप सिंह अपनी पुश्तैनी विरासत को संजोने में लगे हैं. जिससे आने वाली पीढ़ी भी इससे रूबरू हो सके.
रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र स्थित भवानीपुर खुल्बे के निवासी जगदीप सिंह ने अपनी पुश्तैनी धरोहर से जुड़ी वस्तुओं को संग्रहित किए हुए हैं. जगदीप सिंह ने बताया कि उनके दादा स्वर्गीय सरदार गज्जन सिंह चीमा वर्ष 1962 में पंजाब से यह कोलू खरीदकर रामनगर लेकर आए थे. उस समय क्षेत्र में गन्ने की खेती तो होती थी, लेकिन गन्ने को मिलों तक ले जाना बेहद मुश्किल था. आवागमन के साधन सीमित थे और सड़कें इतनी कच्ची थी, जिसके कारण गन्ने को दूर तक ले जाना लगभग असंभव हो जाता था.
जगदीप सिंह के अनुसार इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उनके दादा ने गन्ने का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से पंजाब के जालंधर शहर से यह कोलू खरीदी और गांव में ही गुड़ बनाना शुरू किया. इससे न केवल गन्ने की फसल का सही इस्तेमाल होने लगा, बल्कि तैयार गुड़ को रामनगर और आसपास के अन्य शहरों में भी भेजा जाने लगा. इस पहल से उस समय परिवार को आर्थिक सहारा मिला और स्थानीय स्तर पर भी लोगों को शुद्ध गुड़ उपलब्ध हुआ. उन्होंने बताया कि यह कोलू वर्ष 1962 में आयरन फैक्ट्री, डिस्ट्रिक्ट जालंधर, पंजाब से खरीदा गया था. इसकी कीमत उस समय 360 रुपये थी, जबकि कड़ाहा 86.95 रुपये में लिया गया था.
2 अक्टूबर 1962 की तारीख वाला इसका मूल बिल आज भी उनके पास सुरक्षित है, जो इस ऐतिहासिक विरासत की प्रामाणिकता को दर्शाता है. आज भी यह कोलू केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि परिवार की यादों और इतिहास का प्रतीक बना हुआ है. जगदीप सिंह बताते हैं कि आज भी इससे गन्ने का रस निकाला जाता है. उन्होंने कहा कि यह कोलू उनके दादा की मेहनत, सोच और आत्मनिर्भरता की यादगार है, जिसे वे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं.
