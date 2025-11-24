ETV Bharat / state

मकोड़िया गांव में खेत में जा रहे किसान पर पैंथर का हमला, पंजों से किया जख्मी

झालावाड़ : जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के मकोड़िया गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब खेतों के पास अचानक एक पैंथर दिखाई दिया. ग्रामीणों के अनुसार, सुबह-सुबह कई किसान अपनी खेत की ओर जा रहे थे, तभी खेतों के बीच से गुजर रहे किसान कालूराम पर पैंथर ने अचानक हमला कर दिया. हमले में कालूराम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने शोर मचाकर आसपास मौजूद किसानों से मदद की गुहार लगाई.

वन विभाग के डीएफओ सागर पंवार ने बताया कि गंगधार क्षेत्र के मकोडिया गांव में सुबह पैंथर दिखाई देने की सूचना मिली है. मौके पर वन विभाग की टीम को पिंजरे के साथ भेजा गया है . वन विभाग की टीम पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए कई स्थानों पर तलाश कर रही है. पैंथर के पंजे के आधार पर उसकी लोकेशन को खोजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि जल्दी ही विभाग की टीम के द्वारा पैंथर को ट्रेस आउट कर रेस्क्यू कर लिया जाएगा.

किसान कालूलाल का CHC चौमहला में इलाज जारी है .कालूराम की चीख-पुकार सुनकर पास में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर दौड़े और शोर मचाकर पैंथर को वहां से खदेड़ दिया. इसके बाद घायल किसान को तुरंत चोमहला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. डॉक्टरों के अनुसार, किसान के शरीर पर गहरे पंजों के निशान हैं, हालांकि उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.