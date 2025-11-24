मकोड़िया गांव में खेत में जा रहे किसान पर पैंथर का हमला, पंजों से किया जख्मी

मकोड़िया गांव में खेत में जा रहे किसान पर पैंथर का हमला, पंजों से किया जख्मी
मकोड़िया गांव में सोमवार सुबह पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दशहत है.
Published : November 24, 2025 at 11:46 AM IST
झालावाड़ : जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के मकोड़िया गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब खेतों के पास अचानक एक पैंथर दिखाई दिया. ग्रामीणों के अनुसार, सुबह-सुबह कई किसान अपनी खेत की ओर जा रहे थे, तभी खेतों के बीच से गुजर रहे किसान कालूराम पर पैंथर ने अचानक हमला कर दिया. हमले में कालूराम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने शोर मचाकर आसपास मौजूद किसानों से मदद की गुहार लगाई.
वन विभाग के डीएफओ सागर पंवार ने बताया कि गंगधार क्षेत्र के मकोडिया गांव में सुबह पैंथर दिखाई देने की सूचना मिली है. मौके पर वन विभाग की टीम को पिंजरे के साथ भेजा गया है . वन विभाग की टीम पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए कई स्थानों पर तलाश कर रही है. पैंथर के पंजे के आधार पर उसकी लोकेशन को खोजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि जल्दी ही विभाग की टीम के द्वारा पैंथर को ट्रेस आउट कर रेस्क्यू कर लिया जाएगा.
किसान कालूलाल का CHC चौमहला में इलाज जारी है .कालूराम की चीख-पुकार सुनकर पास में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर दौड़े और शोर मचाकर पैंथर को वहां से खदेड़ दिया. इसके बाद घायल किसान को तुरंत चोमहला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. डॉक्टरों के अनुसार, किसान के शरीर पर गहरे पंजों के निशान हैं, हालांकि उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.
वन विभाग के रेंजर नरेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें जैसे ही पैंथर के मूमेंट की सूचना मिली हमने टीम बनाकर मौके पर भेज दिए. रेंजर चौधरी ने बताया लगातार रेस्क्यू जारी है जल्दी पैंथर का पता लगा लिया जाएगा. झालावाड़ से भी फ्लाइंग टीम पहुंच रही है.
उधर, पैंथर की मौजूदगी की सूचना मिलते ही गांव और आसपास के खेतों में दहशत फैल गई है. कई किसानों ने बताया कि वे इस घटना के बाद खेतों पर अकेले जाने से डर रहे हैं. सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पैंथर की खोज शुरू की, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें. समूह में खेतों पर जाएं और किसी भी प्रकार की गतिविधि दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना दें.