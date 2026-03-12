ETV Bharat / state

चकराता में गुलदार के हमले में घायल हुआ किसान, हॉस्पिटल में भर्ती, एक्शन में वन विभाग

विकासनगर: उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं. ताजा मामला चकराता के पोखरी गांव क्षेत्र से सामने आया है. यहां गुलदार ने एक किसान पर हमला कर दिया है. जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल किसान को नजदीकी क्वासी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

उत्तराखंड मे जगंली जानवरों का इंसानों पर हमले की खबरें लगातार सामने आती रही हैं. ताजा मामला देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र के पोखरी गांव से सामने आया है. जहां गुलदार ने एक किसान पर हमला किया. किसान के हाथ को अपने पंजों को मारकर घायल कर दिया. बुधवार को पोखरी निवासी 52 साल के प्रेम सिंह अपनी असडगाड़ क्षेत्र मे स्थित अपनी छानी के पास काम कर रहे थे. इसी दौरान झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर दिया. जिससे प्रेम सिंह के हाथ पर चोट लगी. वह जमीन पर गिर गए. पास पड़े लकड़ी के डंडे से अपनी जान बचाने के लिए किसान ने गुलदार को भगाने का प्रयास किया. किसान इस दौरान लगातार शोर मचाने लगा. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पंहुचे. जिसके बाद गुलदार वहां से जंगल की ओर भाग गया. घटना के बाद ग्रामीणों ने किसान प्रेम सिंह को शीघ्र ही नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्वासी पंहुचाया. इससे पूर्व भी जौनसार बावर क्षेत्र मे भालू ने एक महिला और एक पुरूष पर भी हमला किया था.

डीएफओ चकराता वैभव कुमार सिंह ने बताया घटना बुधवार की है. रेंज अधिकारी ने बताया किसान प्रेम सिंह अपनी छानी मे काम कर रहे थे. उनके साथ एक कुत्ता भी था. गुलदार ने कुत्ते पर हमला किया गया था .इस बीच कुत्ते को बचाने के कारण किसान प्रेम सिंह के हाथ मे भी गुलदार द्वारा झपटा मारा गया है. अधीनस्थ कर्मचारियों को क्षेत्र मे गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. ट्रैप कैमरों से निगरानी की जा रही है. गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा गुलदार आदमखोर नहीं लग रहा है. उन्होंने कहा सामान्य घायल की स्थिति में भी मुआवजा देने का प्रावधान है .