Bear Attack : भालू के हमले में किसान गंभीर घायल, चेहरे पर किए गहरे जख्म
इसरा गांव में खेत पर मोटर चालू करने के दौरान भालू ने किया हमला. विधायक समाराम गरासिया पहुंचे अस्पताल. जानिए पूरा मामला...
Published : September 11, 2026 at 5:54 PM IST
सिरोही: स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के इसरा गांव में शुक्रवार को खेत पर पानी की मोटर चालू करने के दौरान एक किसान पर भालू ने हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में किसान साहिबाराम गरासिया गंभीर रूप से घायल हो गए. भालू ने उनके चेहरे पर हमला किया, जिससे चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और वह बुरी तरह घायल हो गए. परिजनों व ग्रामीणों की मदद से घायल किसान को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया.
घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में चिंता का माहौल देखा गया. खेतों में काम करने वाले किसानों में वन्यजीवों को लेकर भय का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियों पर निगरानी और सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई.
अस्पताल पहुंचे विधायक : पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को पिंडवाड़ा और आबूराज नगरपालिका चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है. चुनावी व्यस्तता के बावजूद विधायक समाराम गरासिया घायल किसान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे. विधायक ने साहिबाराम गरासिया की कुशलक्षेम पूछी और उनके परिजनों से घटना की जानकारी ली. विधायक ने अस्पताल प्रबंधन से घायल किसान को बेहतर एवं उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.
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विधायक समाराम गरासिया ने कहा कि साहिबाराम गरासिया के साथ हुई घटना बेहद गंभीर है. अस्पताल पहुंच कर उनकी कुशलक्षेम पूछी है और अस्पताल प्रबंधन को बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं. घायल को हरसंभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. वन विभाग को भी मामले में अवगत करवा सहायता राशि दिलाने का प्रयास किया जाएगा. अस्पताल में भाजयुमो नेता पुनीत रावल, भाजपा नेता सतीश सेठी, पीराराम देवासी और सरमाराम भी मौजूद रहे. उन्होंने घायल किसान के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.