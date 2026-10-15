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'DM साहब मैं जिंदा हूं'...एक साल से सबूत लेकर सरकारी दफ्तरों के ठोकर खा रहा किसान

वृद्ध रामखेलावन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: जिले में प्रशासनिक लापरवाही का बेहद संवेदनहीन मामला सामने आया है. लगभग एक साल से एक जीवित व्यक्ति जिसे सरकारी कर्मचारियों ने कागज पर मृत घोषित कर दिया है, वह दफ्तरों की ठोकरें खा रहा है. इसके बाद भी अफसर उस मजबूर किसान को जिंदा नहीं मान रहे हैं.

बुधवार को पीड़ित वृद्ध कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम की चौखट पर गुहार लगाई. पीड़ित रामखेलावन ने कहा कि साहब देख लीजिए मैं जिंदा हूं मगर कागजों में मुझे मृत मान लिया गया है. इसकी वजह से मुझे न तो वृद्धा पेंशन मिल पा रही है और न ही किसान सम्मान निधि.