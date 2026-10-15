'DM साहब मैं जिंदा हूं'...एक साल से सबूत लेकर सरकारी दफ्तरों के ठोकर खा रहा किसान
खंड विकास अधिकारी ने मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 12:33 PM IST
बांदा: जिले में प्रशासनिक लापरवाही का बेहद संवेदनहीन मामला सामने आया है. लगभग एक साल से एक जीवित व्यक्ति जिसे सरकारी कर्मचारियों ने कागज पर मृत घोषित कर दिया है, वह दफ्तरों की ठोकरें खा रहा है. इसके बाद भी अफसर उस मजबूर किसान को जिंदा नहीं मान रहे हैं.
बुधवार को पीड़ित वृद्ध कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम की चौखट पर गुहार लगाई. पीड़ित रामखेलावन ने कहा कि साहब देख लीजिए मैं जिंदा हूं मगर कागजों में मुझे मृत मान लिया गया है. इसकी वजह से मुझे न तो वृद्धा पेंशन मिल पा रही है और न ही किसान सम्मान निधि.
अतर्रा क्षेत्र के कुम्हारन पुरवा गांव के रहने वाले वृद्ध रामखेलावन ने बताया कि पिछले लगभग 1 साल से मैं अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा हूं. लेकिन अधिकारी हैं कि मुझे जिंदा ही नहीं मान रहे हैं.
पीड़ित ने कहा कि जब पेंशन नहीं मिली तो विकास भवन पहुंचा. वहां अधिकारियों ने बताया कि आपकी मृत्यु हो चुकी है. अब बताइए साहब की मैं तो जिंदा उनके सामने खड़ा हूं, लेकिन कोई मानने को हीं तैयार नहीं कि मैं जिंदा हूं.
खंड विकास अधिकारी धनराज कोटार्य ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है. हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह संवेदनहीनता का उदाहरण है.
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