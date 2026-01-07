ETV Bharat / state

किसान भाई जल्दी कर लें ये काम नहीं तो रुक सकती है 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि'..9 जनवरी तक है समय

फार्मर आईडी कार्ड पर अपडेट देते अधिकारी ( ETV Bharat )