'धान नहीं बिका तो कूद जाऊंगा', हाईटेंशन टावर पर किसान का हाईवोल्टेज ड्रामा

किसान अनिल कुमार शनिवार सुबर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. इस दौरान किसान टावर से कूदने की धमकी देने लगा.जब इस बात की जानकारी प्रशासन को लगी तो तत्काल मौके पर दलबल के साथ टीम पहुंची. मौके पर तहसीलदार,पटवारी,पुलिस बल और रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर किसान को समझाने की कोशिश की.लेकिन किसान किसी की भी बात मानने को तैयार ना था.

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शनिवार को आखिरी दिन है.लेकिन अब तक कई किसानों का टोकन भी नहीं कट सका है.ऐसे में किसानों का धान नहीं बिकेगा.जांजगीर चांपा के कसौदी गांव में धान ना बेच पाने से परेशान किसान ने हाईवोल्टेज ड्रामा किया.धान का टोकन नहीं कटने से नाराज किसान जब सब कोशिश करके हार गया तो उसने ऐसा कदम उठाया जिसे देखने के बाद हर कोई स्तब्ध है.

6 घंटे तक चला ड्रामा

किसान हाईटेंशन टावर के ऊंचाई पर चढ़कर लगातार कूदने की धमकी दे रहा था. मौके पर जब बचाव टीम पहुंची तो किसान को समझाने की कोशिश की.लेकिन किसान अफसरों से सिर्फ एक ही मांग कर रहा था कि पहले धान बिके उसके बाद ही वो नीचे उतरेगा.आखिरकार 6 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ऊपर चढ़ी और किसान को आश्वस्त किया कि उसका धान बिकेगा.इसके बाद किसान को सुरक्षित नीचे उतारा गया और फिर उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया. परिजनों ने बताया कि किसान का डेढ़ लाख रुपए का कर्ज है,जिसे वो धान बेचकर चुकाना चाहता है.लेकिन धान नहीं बिकने से वो परेशान था.

हाईटेंशन टावर पर किसान का हाईवोल्टेज ड्रामा (Etv Bharat)

उनका डेढ़ लाख रुपए का बाहरी कर्ज है. लगभग 3 एकड़ जमीन का जिसका एक किस्त धान बिका है और दूसरे का टोकन अभी नहीं कटा है. कई दिनों से चक्कर काटकर शुक्रवार को अधिकारियों से मिलने के बाद घर लौटा था और परेशान था. आज सुबह घर से निकल कर टावर में चढ़ गया- मानकुंवर, किसान की पत्नी



किसान की समस्या सुलझाने का दिया भरोसा



टोकन नहीं कटने से नाराज किसान के टावर में चढ़ने की सूचना पर तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे थे.जिन्होंने किसान की समस्या के निराकरण का भरोसा दिया.

किसान के पिता भी मौके पर रहे मौजूद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला प्रशासन ने की कड़ी मशक्कत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोबाइल के माध्यम से किसान अनिल कुमार से चर्चा कर टावर से नीचे उतरने के लिए कहा . किसान को उसकी समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिलाया. चार घंटा समझाने देने के बाद भी किसान अपनी जिद में अड़ा था. नगर सेना की रेस्क्यू टीम ने टावर पर चढ़कर किसान को नीचे उतारा.जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया- राजकुमार मरावी, तहसीलदार





आपको बता दें कि धान खरीदी का आज अंतिम दिन है. अभी भी किसानों का धान नहीं बिका है, वहीं कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों को अब कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है. अब एक किसान का टोकन काटकर जिला प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है,लेकिन जिले के उन किसानों का क्या होगा जिन्हें अपना धान बिकने का इंतजार है.

