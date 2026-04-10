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फसल काट रहा किसान बेहोश होकर गिरा और हो गई मौत, हार्ट अटैक की आशंका

राजस्थान के धौलपुर में किसान की मौत. परिजनों में छाया मातम. जानिए पूरा मामला...

Death Due to Heat
अस्पतला में मौजूद मृतक के परिजन (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 7:47 PM IST

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धौलपुर: बसेड़ी थाना क्षेत्र के ममोधन गांव में शुक्रवार को खेतों में गेहूं फसल की कटाई कर रहे 40 साल के किसान की मौत हो गई. इस घटना से परिजनों में मातम पसर गया.

परिजनों के मुताबिक ममौधन निवासी किसान दिलीप तोमर पुत्र राम सिंह तोमर गेहूं की फसल की परिजनों के साथ कटाई कर रहा था. इसी दौरान अचानक बेहोश हो गया. साथ में फसल काट रहे भतीजे रघुनंदन तोमर, भानु प्रताप, सोनू तोमर और अन्य लोगों ने खेत में दिलीप को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा तो उनके होश उड़ गए.

पढ़ें : कोटा: मंडी में गेहूं बेचने आए किसान की मौत, करोड़ों का रेवेन्यू देने वाली मंडी में नहीं मिली चिकित्सा

परिजन नजदीक पहुंच कर उन्हें हिलाया डुलाया तो शरीर में कोई हरकत नहीं होने पर परिजन आनन-फानन में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल सैंपऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने दिलीप तोमर की नब्ज देखते ही मृत घोषित कर दिया. दिलीप की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

अस्पताल साथ आए परिजनों ने बताया कि मृतक के दो बेटी और दो बेटे हैं. मृतक की आर्थिक हालत कमजोर है. उसके पास दो बीघा जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था. पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के साथ बसेड़ी पुलिस को मामले की सूचना दी गई है. उधर चिकित्सक मुकेश राम मीणा ने बताया कि शुरुआती लक्षण में अटैक पड़ने से किसान की मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और स्थिति साफ हो सकेगी.

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