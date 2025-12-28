ETV Bharat / state

ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर इतने लाख दे रही सरकार, बागवान ने पहले साल ही की बंपर कमाई

मंडी: हिमाचल में कृषि-बागवानी को बढ़ावा देने के प्रयास अब जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम देने लगे हैं. किसानों-बागवानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सब्सिडी समेत कई योजनाएं चला रही है. जिला मंडी में सरकाघाट उपमंडल के निवासी प्रेम चन्द ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती कर न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणास्रोत भी बने हैं.

ग्राम पंचायत जुकैण में ठौर गांव के निवासी प्रेम चन्द ने वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के तकनीकी सहयोग से अपनी 2.5 बीघा भूमि पर जम्बो रेड किस्म के ड्रैगन फ्रूट के करीब 800 पौधे लगाए. वर्ष 2025 में पहली ही फसल से उन्हें उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए. अब तक वो लगभग 2 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट 250 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच चुके हैं, जिससे 50 हजार रुपये से अधिक की आय अर्जित हुई है.

प्रेम चंद (ETV Bharat)

प्रेम चन्द ने बताया कि 'पहले हम पारंपरिक खेती करते थे, जिसमें मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता था. उद्यान विभाग की प्रेरणा से ड्रैगन फ्रूट की खेती अपनाई. इसके लिए खेतों को समतल कर रेज्ड बेड तैयार किए गए और पौधों को सहारा देने के लिए ट्रालिस तकनीक का प्रयोग किया गया. पौधों की गुणवत्ता के लिए महाराष्ट्र से लाए गए प्रमाणित पौधों का उपयोग कर रहे हैं और भविष्य में इस खेती के विस्तार की योजना भी बना रहे हैं. अभी हमारा काम शुरुआती चरण में है. इस साल पौधे से सिर्फ सैंपल ही मिले हैं. अगले साल से पूरी फसल मिलेगी.'

महाराष्ट्र से खरीदे पौधे

उद्यान विभाग अधिकारी सरकाघाट डॉ. विपिन ने कहा कि विभाग के मार्गदर्शन में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की थी. महाराष्ट्र से 100 रुपये प्रति पौधे की दर से 800 पौधे लाए थे. 2024 में ये पौधे लगाए थे और इस साल इनसे फल मिलना शुरू हो गया है. लगातार इन्हें विभाग का मार्गदर्शन मिल रहा है. विभाग की ओर से एमआईडीएच के तहत सब्सिडी दी है.