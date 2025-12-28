ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर इतने लाख दे रही सरकार, बागवान ने पहले साल ही की बंपर कमाई
सरकाघाट के किसान ने पिछले साल ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए गए थे. इस साल इन पौधों से आमदनी भी आना शुरू हो गई.
December 28, 2025
मंडी: हिमाचल में कृषि-बागवानी को बढ़ावा देने के प्रयास अब जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम देने लगे हैं. किसानों-बागवानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सब्सिडी समेत कई योजनाएं चला रही है. जिला मंडी में सरकाघाट उपमंडल के निवासी प्रेम चन्द ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती कर न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणास्रोत भी बने हैं.
ग्राम पंचायत जुकैण में ठौर गांव के निवासी प्रेम चन्द ने वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के तकनीकी सहयोग से अपनी 2.5 बीघा भूमि पर जम्बो रेड किस्म के ड्रैगन फ्रूट के करीब 800 पौधे लगाए. वर्ष 2025 में पहली ही फसल से उन्हें उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए. अब तक वो लगभग 2 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट 250 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच चुके हैं, जिससे 50 हजार रुपये से अधिक की आय अर्जित हुई है.
प्रेम चन्द ने बताया कि 'पहले हम पारंपरिक खेती करते थे, जिसमें मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता था. उद्यान विभाग की प्रेरणा से ड्रैगन फ्रूट की खेती अपनाई. इसके लिए खेतों को समतल कर रेज्ड बेड तैयार किए गए और पौधों को सहारा देने के लिए ट्रालिस तकनीक का प्रयोग किया गया. पौधों की गुणवत्ता के लिए महाराष्ट्र से लाए गए प्रमाणित पौधों का उपयोग कर रहे हैं और भविष्य में इस खेती के विस्तार की योजना भी बना रहे हैं. अभी हमारा काम शुरुआती चरण में है. इस साल पौधे से सिर्फ सैंपल ही मिले हैं. अगले साल से पूरी फसल मिलेगी.'
महाराष्ट्र से खरीदे पौधे
उद्यान विभाग अधिकारी सरकाघाट डॉ. विपिन ने कहा कि विभाग के मार्गदर्शन में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की थी. महाराष्ट्र से 100 रुपये प्रति पौधे की दर से 800 पौधे लाए थे. 2024 में ये पौधे लगाए थे और इस साल इनसे फल मिलना शुरू हो गया है. लगातार इन्हें विभाग का मार्गदर्शन मिल रहा है. विभाग की ओर से एमआईडीएच के तहत सब्सिडी दी है.
रासायनिक उर्वरक का नहीं करते उपयोग
प्रेम चन्द के बेटे अर्जुन शर्मा ने बताया कि हम प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता देते हुए किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते. हमारे खेतों में ड्रैगन फ्रूट के साथ-साथ सीताफल और पपीता जैसे अन्य फलदार पौधे भी लगाए गए हैं. खेती कार्य में परिवार सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है. हम लोगों को ड्रैगन फ्रूट के स्वास्थ्य लाभों के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं, जो लंबे समय तक बिना फ्रिज के भी सुरक्षित रहता है.
सरकारी योजनाओं से मिला आर्थिक संबल
अर्जुन शर्मा ने बताया कि उद्यान विभाग ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना के अंतर्गत 2.5 बीघा भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कुल 62 हजार रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की है, जिसमें से 38 हजार रुपये की पहली किस्त उनके खाते में जमा हो चुकी है. इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर 25 हजार रुपये खर्च हुए, जिसमें 80 प्रतिशत यानी 20 हजार रुपये की सब्सिडी सरकार ने प्रदान की है.
विषय विशेषज्ञ सरकाघाट डॉ. अनिल ठाकुर ने बताया कि 'ड्रैगन फ्रूट कैक्टस प्रजाति की फसल है, जो गर्म क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और कम समय में बेहतर उत्पादन देती है. क्षेत्र विस्तार योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 3 लाख 37 हजार 500 रुपये तक का अनुदान दो किस्तों में दिया जा रहा है.'
