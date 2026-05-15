धनबाद के युवा किसान का कमाल, जापान की मियाजाकी आम के लगाए बाग, लाखों रुपए प्रति किलो कीमत
धनबाद के किसान ने जापान की मशहूर मियाजाकी आम के बाग लगाए हैं. इस आम की कीमत 2 लाख प्रति किलो तक होती है.
Published : May 15, 2026 at 3:04 PM IST
धनबाद: कोयले की राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला धनबाद अब विदेशी फलों की खेती के लिए भी नई पहचान बना रहा है. जिस धरती को अब तक केवल कोयले के लिए जाना जाता था, उसी काली मिट्टी में जापान का चर्चित मियाज़ाकी आम और थाईलैंड का बनाना मैंगो सफलतापूर्वक उगाया गया है. खास बात यह है कि इन पौधों में फल भी लग चुके हैं.
भूली स्थित 8 लेन सड़क के किनारे झारखंड मोड में संचालित धरती मां फाउंडेशन रिसर्च सेंटर में संस्थापक रवि निषाद ने प्रयोग के तौर पर मियाज़ाकी और बनाना मैंगो के पौधे लगाए थे. सफल परिणाम मिलने के बाद उन्होंने शक्ति चौक स्थित अपनी भूमि पर मियाज़ाकी आम के 150 से अधिक पौधे लगाए हैं, जो अब तेजी से विकसित हो रहे हैं.
दुनिया के सबसे महंगे आमों में से एक मियाजाकी आम
मियाज़ाकी आम दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से बताई जाती है. वहीं थाईलैंड के बनाना मैंगो की कीमत करीब 1,200 से 5000 रुपये प्रति दर्जन तक पहुंच सकती है.
'झारखंड की जलवायु विदेशी फलों की खेती के लिए अनुकूल'
रवि निषाद का कहना है कि झारखंड की जलवायु विदेशी फलों की खेती के लिए अनुकूल है. यदि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो यह उनके लिए आय का बड़ा स्रोत बन सकता है. उनकी संस्था केवल एक रुपये में युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है. अब तक 17 हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है. साथ ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को बीज से पौधे तैयार करना सिखाया जा रहा है. संस्था अब तक 3,17,845 पौधे लगा चुकी है और एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है.
मियाजाकी आम में क्या है खास
बीएसके कॉलेज मैथन के बॉटनी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ इशिता भट्टाचार्य ने बताया कि मियाज़ाकी आम में एंथोसायनिन, बीटा-कैरोटीन, पोटैशियम, विटामिन A और C प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, रक्तचाप नियंत्रित रखने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं.
कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ आदर्श श्रीवास्तव ने कहा कि रवि निषाद धनबाद में हरित क्रांति की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं. किसानों को उनके प्रयासों से जुड़कर आधुनिक बागवानी की तकनीक सीखनी चाहिए.
धरती मां फाउंडेशन के रिसर्च सेंटर में आम की विभिन्न किस्मों के अलावा काजू, अनार, लीची, संतरा और कई अन्य फलदार पौधों की भी सफल खेती की जा रही है. यहां फूल झाड़ू का पौधा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. रवि निषाद को इस अभिनव कार्य के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं.
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