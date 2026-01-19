ETV Bharat / state

किसान ने ठगी में गंवाए धान बेच कर बेटी की शादी के लिए रखी रकम, जांजगीर में कुल 30 करोड़ की ठगी का खुलासा

जांजगीर में कुल 30 करोड़ की ठगी का खुलासा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

15% अधिक ब्याज देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर चाम्पा: जिले की अकलतरा पुलिस ने किसानों से 30 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले फरार आरोपी प्रमोद कुमार वैष्णव को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा जिलों में लोगों को 15% ब्याज देने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी की थी.

आरोपी रियल स्टेट और शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर किसानों को लुभाते थे. शुरू में थोड़े पैसे लौटाकर भरोसा भी जीत लेते थे. इसके बाद बड़ी रकम लेने के बाद मोबाइल बंद कर फरार हो जाते. इस बार भी ऐसा ही हुआ.

पीड़ित की शिकायत

शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के कामता गांव के किसान महेंद्र कुमार कश्यप ने अकलतरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. महेंद्र ने बताया कि प्रमोद वैष्णव ने खुद को रियल स्टेट और शेयर मार्केट का कारोबारी बताया और हर महीने 15% ब्याज देने का भरोसा दिया. महेंद्र ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे 10 लाख रुपए इस झांसे में आरोपी को दे दिए बाद में प्रमोद ने अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया.

पुलिस की कार्रवाई

जांच में पता चला कि 10 से 15 लोग शेयर मार्केट और रियल स्टेट के झांसे में करोड़ों की ठगी का शिकार हुए हैं. पुलिस ने सभी गवाहों के बयान लेने के बाद चेक और इकरारनामे को जब्त किया. तकनीकी साक्ष्य के आधार पर प्रमोद को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में उसने 30 करोड़ रुपए की ठगी करना स्वीकार किया है.

2 कारें, 1 बाइक समेत कई संपत्ति जब्त की गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बरामद की गई संपत्ति

2 कारें

1 बाइक

12 लाख रु कैश

अन्य संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये है

अब पुलिस ठगी से अर्जित अन्य संपत्ति, भूमि और मकान की जानकारी जुटा रही है.