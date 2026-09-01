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हक के लिए आठ साल किसान ने लड़ी कानूनी लड़ाई, जमीन अधिग्रहण के बाद भी नहीं मिला था मुआवजा,बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया आदेश

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने एनएचएआई को 72 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण कर प्रार्थी को मुआवजा देने का निर्देश दिया है. पहली याचिका पर हाईकोर्ट ने निरीक्षण, सीमांकन और मुआवजा प्रक्रिया के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की थी. अनुपालन में देरी के बाद मामला अवमानना तक पहुंचा. अब ताजा आदेश में अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए छह माह की समय-सीमा तय की गई है.

कहां का है मामला ?

बिलासपुर जिले के ग्राम मुड़िपार निवासी किसान मनमेरा गोंड ने अपनी जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मुआवजे के लिए किसान ने लगभग आठ वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी. रायपुर–बिलासपुर बायपास के निर्माण से किसान की भूमि प्रभावित हुई थी. जिस जमीन पर कभी गन्ने की फसल लहलहाती थी, वहां अब चमचमाती सड़क बन चुकी है.लेकिन भूमि अधिग्रहण के बाद भी प्रभावित किसान को मुआवजा मिलने में देरी हुई.

पहली याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए थे स्पष्ट निर्देश



31 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मनमेरा गोंड द्वारा दायर पहली याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे.न्यायालय के समक्ष ये तथ्य रखा गया था कि खसरा नंबर 411 एवं 451/5 की भूमि के कुछ हिस्से का उपयोग बायपास निर्माण में किया गया है, लेकिन एनएचएआई की ओर से उसका मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है. हाईकोर्ट ने संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे. इसके तहत मौके का निरीक्षण एवं भूमि का सीमांकन किया जाना था.

जांच में सच मिली शिकायत

न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि यदि जांच में यह स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता की भूमि का उपयोग बायपास निर्माण के लिए किया गया है, तो कानून के अनुसार मुआवजा भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई 60 दिनों के भीतर की जाए. हाईकोर्ट के पहले आदेश के बाद सीमांकन की कार्रवाई की गई और यह सामने आया कि किसान की भूमि बायपास सड़क से प्रभावित हुई है. इसके बावजूद भूमि के औपचारिक अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.

आदेश के पूर्ण अनुपालन में हुई देरी के कारण ग्राम मुड़िपार निवासी किसान मनमेरा गोंड को दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी.



NHAI ने भूमिअधिग्रहण और मुआवजा देने के लिए लिखा था पत्र

अवमानना की कार्यवाही के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सीमांकन से यह स्पष्ट हो चुका है कि किसान की भूमि एनएचएआई निर्मित बायपास सड़क से प्रभावित है.यह भी सामने आया कि एनएचएआई ने संबंधित राजस्व अधिकारी को पत्र लिखकर प्रभावित भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहण करने एवं कानून के अनुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.



