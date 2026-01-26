खेत में फसल देखने गया था किसान, सामने खड़ी मौत देख अकेला खूंखार तेंदुए से भिड़ गया
श्योपुर में खूंखार तेंदुए का आतंक जारी. किसान को तेंदुए से भिड़ते देख लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
January 26, 2026
श्योपुर: श्योपुर के विजयपुर क्षेत्र में तेंदुए की दहशत अभी भी बरकरार है. सोमवार को खेत में अपनी फसल देखने पहुंचे किसान पर खूंखार तेंदुए ने हमला कर दिया. किसान ने अकेले ही खूंखार तेंदुए के साथ संघर्ष किया. लोगों ने जब किसान को तेंदुए का अकेले सामना करते हुए देखा तो वे लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे. लोगों की भीड़ देख तेंदुए मौके से भाग निकला. तेंदुए के साथ संघर्ष में किसान सोनाराम (50) घायल हो गए.
घायल किसान को लोग विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे जहां उसका उपचार चल रहा है. घटना श्योपुर जिले के खाड़ी गांव के पास खेतों की है. श्योपुर में किसान की चर्चा हो रही है. अचानक खेत पर आए तेंदुए से डरने की बजाय सोनाराम उससे भिड़ गए. ज़िंदगी की जंग बचाने में उसे आसपास मौजूद ग्रामीणों का साथ मिला.
विजयपुर बीएमओ राघवेंद्र कर्ण का कहना है कि खाड़ी गांव के किसान सोनाराम(50) पुत्र श्रीकिशन गुर्जर को घायल अवस्था में विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया गया है. उनका इलाज चल रहा है. जंगली जानवर ने किसान पर हमला किया है.
वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह
तेंदुए को भगाने के बाद सोनाराम को विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी.
जंगली जानवरों के हमले से इलाके में दहशत का माहौल
बता दें इससे पहले भी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं. लगातार हो रहे जंगली जानवरों के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से हिंसक जानवरों को पकड़ने की मांग की है.