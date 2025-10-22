ETV Bharat / state

किसान ने की आत्महत्या, परिजनों का दावा-कर्ज का बोझ सह नहीं पाया, पुलिस बोली-जांच का विषय

देवली माझी इलाके में दीवाली को किसान आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

deceased farmer
मृतक किसान (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
कोटा: जिले के देवली माझी थाना इलाके के चौमा मालियान क्षेत्र में एक किसान के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. किसान ने दिवाली के दिन आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया था. इसके बाद मंगलवार को परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए. जहां उसने बुधवार सुबह दम तोड़ दिया. पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम करा शव सुपुर्द कर दिया है.

देवली माझी थाने के हेड कांस्टेबल श्यामलाल ने बताया कि बुधवार सुबह थाने पर सूचना मिली थी कि चौमा मालियान निवासी शंभू दयाल सुमन की मौत हुई है. परिजनों का कहना है कि गत 20 अक्टूबर को ही घर पर यह घटनाक्रम हुआ. इसके बाद उसे एमबीएस अस्पताल में 2 दिन भर्ती करवाया था. फिर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए थे. जहां पर उसकी मौत हो गई. यह पूरा प्रकरण जांच का विषय है, जिसकी जांच की जाएगी.

मृतक के रिश्तेदार पुष्प चंद्र सुमन ने बताया कि शंभू दयाल सुमन ने मुनाफा काश्त के जरिए खेती की थी. उसमें कटाई में कुछ भी नहीं निकला. सोयाबीन और धान की फसल चौपट थी. इसके चलते शंभू दयाल डिप्रेशन में था. रिश्तेदार का दावा है कि मृतक पर लाखों रुपए का कर्ज भी है. वह इसे चुका नहीं पा रहा था. घर में यही कमाने वाले थे. फसल खराबी की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे.

TAGGED:

FAMILY CLAIM FARMER WAS IN DEBT
POLICE INVESTIGATE FARMER DEATH
FARMER DIED IN HOSPITAL
FARMER KILLS HIMSELF

