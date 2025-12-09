ETV Bharat / state

खाद की लाइन में खड़े किसान की गई जान पर खाद ना मिला! टीकमगढ़ में केंद्र के चक्कर काटते तोड़ा दम

यूरिया खाद बना किसान की मौत का कारण ( ETV Bharat )