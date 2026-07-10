ETV Bharat / state

इटावा में धान की रोपाई के दौरान किसान की मौत; सिंचाई के वक्त करंट की चपेट में आया, ग्रामीणों ने खेत से निकाला

जिला अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉ. सौरभ गुप्ता ने बताया कि विपिन को मृत अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया था.

विपिन कुमार यादव (फाइल फोटो)
विपिन कुमार यादव (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा : चौबिया थाना क्षेत्र के नगला खगी गांव में शुक्रवार सुबह धान की रोपाई के दौरान करंट लगने से किसान (32) की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मामले की जानकारी होने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

भाई शिवम के मुताबिक, नगला खगी निवासी विपिन कुमार यादव (32) शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अपने पिता के साथ खेत में धान की रोपाई करने गए थे. खेत में ट्यूबवेल से सिंचाई की जा रही थी. इसी दौरान रोपाई कर रहे किसान विपिन करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही खेत में गिर पड़े. घटना देखकर उनके पिता ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन करंट फैलने की वजह से वह उसके पास नहीं पहुंच सके.

उन्होंने बताया कि पिता ने शोर मचाकर आसपास काम कर रहे ग्रामीणों को बुलाया. इसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कराई गई और ग्रामीणों की मदद से किसान को खेत से बाहर निकालकर तत्काल निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया. जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद विपिन को मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए.


ग्रामीणों ने बताया कि विपिन बीएससी तक शिक्षित थे और अपने पिता के साथ खेती-बाड़ी का कार्य करते थे. ग्रामीणों ने खेतों में खुले बिजली के तारों और विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.

जिला अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉ. सौरभ गुप्ता ने बताया कि विपिन को मृत अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया था. परिजनों के अनुसार उनकी मृत्यु करंट लगने से हुई थी.

यह भी पढ़ें : आंधी-तूफान के बीच बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर रहा लाइनमैन करंट की चपेट में आया, खंभे से गिरकर मौत

TAGGED:

FARMER DIES IN FIELD IN ETAWAH
FARMER DIES IN ETAWAH
इटावा में किसान की मौत
ETAWAH NEWS
ETAWAH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.