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इटावा में धान की रोपाई के दौरान किसान की मौत; सिंचाई के वक्त करंट की चपेट में आया, ग्रामीणों ने खेत से निकाला

इटावा : चौबिया थाना क्षेत्र के नगला खगी गांव में शुक्रवार सुबह धान की रोपाई के दौरान करंट लगने से किसान (32) की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मामले की जानकारी होने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

भाई शिवम के मुताबिक, नगला खगी निवासी विपिन कुमार यादव (32) शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अपने पिता के साथ खेत में धान की रोपाई करने गए थे. खेत में ट्यूबवेल से सिंचाई की जा रही थी. इसी दौरान रोपाई कर रहे किसान विपिन करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही खेत में गिर पड़े. घटना देखकर उनके पिता ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन करंट फैलने की वजह से वह उसके पास नहीं पहुंच सके.

उन्होंने बताया कि पिता ने शोर मचाकर आसपास काम कर रहे ग्रामीणों को बुलाया. इसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कराई गई और ग्रामीणों की मदद से किसान को खेत से बाहर निकालकर तत्काल निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया. जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद विपिन को मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए.