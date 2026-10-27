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कासगंज में सबमर्सिबल की बोरिंग करा रहे किसान की मौत, पुलिस जांच कर रही

कासगंज: सोरों थाना क्षेत्र के ग्राम तोलकपुर में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब खेत पर समरसेबल बोरिंग करा रहे एक 55 वर्षीय किसान की अचानक मौत हो गई. इस सनसनीखेज घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. ​मृतक की पहचान ग्राम तोलकपुर निवासी लालाराम पुत्र आसाराम के रूप में हुई है. मृतक के भतीजे योगेश ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शाम करीब 5:00 बजे लालाराम अपने खेत में बोरिंग करा रहे थे. काम के दौरान जैसे ही वे बोरिंग स्थल से निकलकर खेत में आए, अचानक चक्कर खाकर पर गिर पड़े.



घटना से मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए. आनन-फानन में परिजन और ग्रामीण उन्हें लेकर सोरों के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां के चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद लालाराम को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल पहुंचते ही परिजनों का सब्र टूट गया और अस्पताल में चीख-पुकार मच गई.

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हादसे के बाद से लालाराम का पूरा परिवार बेसहारा हो गया है. मृतक की पत्नी सोमवती का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, लालाराम अपने पीछे तीन जवान बेटियां परमेश्वरी (25) दयावती (22) खेमबाती (16) और सबसे छोटे 12 वर्षीय बेटे दिनेश को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं. बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से पूरा परिवार सदमे में है.

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.