बिहार में बाघ के हमले में किसान की मौत, गन्ने के खेत में छिपकर बैठा था खूंखार
Bagaha Tiger Attack:बगहा के वीटीआर से सटे भेड़िहारी में गन्ने की फसल देखने गए किसान की बाघ के हमले में मौत हो गई. रिपोर्ट-दिलीप कुमार
Published : November 24, 2026 at 7:09 PM IST
बगहा: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के वन प्रमंडल दो अंतर्गत वाल्मीकिनगर वनक्षेत्र से सटे भेड़िहारी में मंगलवार को बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई. मृतक की पहचान भेड़िहारी हरिजन कॉलोनी निवासी हरिहर राम के पुत्र राम सागर राम (40) के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
फसल देखने गए किसान पर बाघ का हमला
जानकारी के अनुसार, राम सागर राम भेड़िहारी की बंगाली कॉलोनी के समीप स्थित अपने गन्ने के खेत में फसल देखने गए थे. इसी दौरान गन्ने के खेत में पहले से छिपे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम
घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वनकर्मियों की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई. इस घटना के बारे में वीटीआर के सीएफ गौरव ओझा ने पुष्टि की. उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है.
"बाघ के हमले में एक किसान की मौत की खबर है. मौके पर वन विभाग की टीम को भेजा गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी." -गौरव ओझा, सीएफ, वीटीआर
किसानों में दहशत
घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी और डर देखा जा रहा है. ग्रामीण सूरज ने बताया, "वीटीआर के आसपास सटे खेतों में बाघ की मौजूदगी किसानों के लिए परेशानी का सबब है, फिर भी किसान खेत में जाने के लिए मजबूर हैं. इससे पहले भी बाघ ने किसान पर हमला किया था, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई थी."
जुलाई-अगस्त में तीन ग्रामीणों की मौत
गौरतलब है कि वीटीआर के आसपास के इलाकों में बाघ के हमलों की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. जुलाई-अगस्त 2026 में महज 17 से 20 दिनों के अंतराल में बाघ के हमलों में तीन ग्रामीणों की मौत हुई थी. इनमें 30 जुलाई को बिसाहा गांव के अकलू यादव, 31 जुलाई को मदनपुर वनक्षेत्र में उमरावती देवी और 15 अगस्त को भेड़िहारी के विजय हालदार की जान गई थी.
सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता
लगातार हो रही इन घटनाओं से जंगल से सटे गांवों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. खासकर खेतों में काम करने और फसलों की निगरानी करने जाने वाले किसानों के सामने हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है.
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