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बिहार में बाघ के हमले में किसान की मौत, गन्ने के खेत में छिपकर बैठा था खूंखार

बगहा में बाघ के हमले में किसान की मौत ( ETV Bharat )

फसल देखने गए किसान पर बाघ का हमला