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मधुमक्खियों के काटने से किसान की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है

खेत में पानी लगा रहे किसान पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

मधुमक्खियों के काटने से किसान की मौत
मधुमक्खियों के काटने से किसान की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 5:34 PM IST

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हाथरस: अलीगढ़ जिले की इगलास कोतवली क्षेत्र के गांव कैमावली में, खेत में काम कर रहे किसान की मधुमक्खियों के हमले से मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

गांव प्रधान जयवीर सिंह के अनुसार, अलीगढ़ के गांव कैमावली के किसान मनोहर लाल पुत्र हरीशंकर 55 गुरुवार, दोपहर अपने खेत में पानी लगा रहे थे, तभी खेत में एक पेड़ से मधुमक्खियां का झुंड उड़ा और मनोहर लाल पर हमला बोल दिया.

उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुन आसपास खेतों में काम कर रहे लोग दौड़ कर मौके पर पहुंचे, उन्होंने कूड़ा करकट इकट्ठा कर उसमें आग लगा कर, उनके ऊपर से मधुमक्खियों के झुंड को हटाया, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुके थे. ग्रामिणों ने खेत से उन्हें घर पहुंचाया, फिर हाथरस के जिला अस्पताल ले गए, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने किसान को मृत घोषित कर दिया.

मौके पर मौजूद, गांव प्रधान जयवीर सिंह ने बताया है कि मनोहर लाल अपने खेत में पानी लगा रहे थे और हम लोग अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, और वह गिर गए. हम लोग वहां पहुंचे और कूड़ा इकट्ठा में आग लगाकर जैसे तैसे मधुमक्खियां को भगाया.

इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर राहुल चौधरी ने बताया कि किसान को यहां मृत अवस्था में लाया गया था. जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

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