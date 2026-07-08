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पीलीभीत में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत, दूसरा घायल

पीलीभीत: जनपद के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के बख्तापुर गांव में बुधवार दोपहर धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया. वहीं, लखीमपुर खीरी में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से खेत में घास काट रही महिला की मौत हो गई, दूसरी गंभीर रूप से झुलस गई. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.



उपजिलाधिकारी (SDM) अजीत प्रताप सिंह के अनुसार, बख्तापुर निवासी गंगाराम (60 वर्ष) पुत्र तोताराम और गयादीन (50 वर्ष) पुत्र नत्थूलाल बुधवार को अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे थे. दोपहर करीब तीन बजे अचानक मौसम बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. बारिश से खुद को बचाने के लिए दोनों खेत के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए.

इसी दौरान तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली सीधे पीपल के पेड़ पर गिरी, जिसकी चपेट में आकर दोनों बुरी तरह झुलस गए. आस-पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों को तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

दुर्भाग्यवश, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही गंगाराम (60) की सांसें थम गईं और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरे किसान गयादीन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पूरनपुर के उपजिलाधिकारी (SDM) अजीत प्रताप सिंह तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.