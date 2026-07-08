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पीलीभीत में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत, दूसरा घायल

आकाशीय बिजली गिरने से दो किसानों की मौत, गांव में हड़कंप

आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत
आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 7:53 PM IST

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पीलीभीत: जनपद के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के बख्तापुर गांव में बुधवार दोपहर धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया. वहीं, लखीमपुर खीरी में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से खेत में घास काट रही महिला की मौत हो गई, दूसरी गंभीर रूप से झुलस गई. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.


उपजिलाधिकारी (SDM) अजीत प्रताप सिंह के अनुसार, बख्तापुर निवासी गंगाराम (60 वर्ष) पुत्र तोताराम और गयादीन (50 वर्ष) पुत्र नत्थूलाल बुधवार को अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे थे. दोपहर करीब तीन बजे अचानक मौसम बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. बारिश से खुद को बचाने के लिए दोनों खेत के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए.

इसी दौरान तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली सीधे पीपल के पेड़ पर गिरी, जिसकी चपेट में आकर दोनों बुरी तरह झुलस गए. आस-पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों को तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

दुर्भाग्यवश, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही गंगाराम (60) की सांसें थम गईं और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरे किसान गयादीन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पूरनपुर के उपजिलाधिकारी (SDM) अजीत प्रताप सिंह तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.

उन्होंने घायल का हाल जाना और मृतक किसान के शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. एसडीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में शासन-प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है. मृतक के आश्रितों को नियमानुसार जल्द से जल्द उचित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

वहीं, लखीमपुर खीरी में हाईटेंशन लाइन की तार के चपेट में आने से खेत में घास काट रही एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से झुलस गई. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया और मुआवजे के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

ये भी पढ़ें: बिजली लोड बढ़ाने पर उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की सफाई, कहा- जिनकी डिमांड ज्यादा उनका बढ़ाया गया भार

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