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उन्नाव में किसान की छत से गिरकर मौत, आंधी-तूफान में सामान बचाते समय संतुलन बिगड़ा, आंगन में गिरे

उन्नाव: फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर गांव में गुरुवार तड़के तेज आंधी-तूफान के दौरान एक किसान की छत से गिरकर मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

हेम राज (55) खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. गुरुवार सुबह करीब चार बजे क्षेत्र में अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया. तेज हवाओं के कारण घर की छत पर रखा सामान उड़ने लगा.

परिजनों के अनुसार, हेम राज रात में सामान को सुरक्षित करने के लिए छत पर गए थे. हवा तेज होने से उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे नीचे आंगन में जा गिरे. गिरने की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर आएं तो हेम राज गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले.

आनन-फानन में परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मृतक की पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. वह अपने पीछे पांच बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं.