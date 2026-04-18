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हमीरपुर में ट्रक की टक्कर से किसान की मौत; काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा, चालक मौके से फरार

हमीरपुर : जिले के सरीला तहसील क्षेत्र के जिटकरी गांव में बेलगाम ट्रकों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार सुबह साढ़े सात बजे मौरंग भरने जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे किसान को टक्कर मार दी. हादसे के बाद घायल किसान को समय पर मदद नहीं मिली और करीब एक से डेढ़ घंटे तक तड़पने के बाद अधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई.

क्षेत्राधिकारी साहरुख खान ने कहा कि घटना ट्रक से हुई है. उन्होंने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

जरिया थाना क्षेत्र के जिटकरी गांव निवासी जगपाल सिंह ने बताया कि उसका भाई फूल सिंह (55) सुबह करीब साढ़े सात बजे घर से खलियान में अरहर की कुटाई करने जा रहे थे. गांव के बाहर बेतवा नदी में संचालित खदान मार्ग पर मौरंग भरने जा रहे अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर के बाद चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया.

उन्होंने बताया कि हादसे के बाद फूल सिंह काफी देर तक सड़क पर तड़पते रहे. ग्रामीणों ने निजी साधन की व्यवस्था कर घायल को सीएचसी सरीला पहुंचाया, जहां किसान की मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय पर मदद मिल जाती तो फूल सिंह की जान बच सकती थी. उनका आरोप है कि खदान संचालकों की लापरवाही और अमानवीय रवैये के कारण यह मौत हुई है.