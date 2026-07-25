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अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत, दो मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, घर में छाया मातम

रुद्रपुर: गदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में केलाखेड़ा के फतेहपुर निवासी राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, राकेश कुमार रुद्रपुर से अपने परिचित डब्लू के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर केलाखेड़ा लौट रहे थे. बाइक डब्लू चला रहा था, जबकि राकेश कुमार पीछे बैठे थे. जैसे ही उनकी बाइक गदरपुर क्षेत्र में मोतीपुर गुरुद्वारे के पास पहुंची, तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे बैठे राकेश कुमार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बाइक चला रहे डब्लू को मामूली चोटें आईं.

स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया. मृतक राकेश कुमार खेती-किसानी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी तरह उन्हीं के कंधों पर थी. उनके परिवार में वृद्ध मां कर्मों देवी, पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं. इनमें एक 10 वर्षीय बेटा और 7 वर्षीय बेटी शामिल हैं. राकेश की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.