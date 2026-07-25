अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत, दो मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, घर में छाया मातम
गदरपुर क्षेत्र में एनएच-74 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई. किसान बाइक से घर लौट रहा था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 25, 2026 at 12:16 PM IST
रुद्रपुर: गदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में केलाखेड़ा के फतेहपुर निवासी राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है.
जानकारी के अनुसार, राकेश कुमार रुद्रपुर से अपने परिचित डब्लू के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर केलाखेड़ा लौट रहे थे. बाइक डब्लू चला रहा था, जबकि राकेश कुमार पीछे बैठे थे. जैसे ही उनकी बाइक गदरपुर क्षेत्र में मोतीपुर गुरुद्वारे के पास पहुंची, तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे बैठे राकेश कुमार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बाइक चला रहे डब्लू को मामूली चोटें आईं.
स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया. मृतक राकेश कुमार खेती-किसानी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी तरह उन्हीं के कंधों पर थी. उनके परिवार में वृद्ध मां कर्मों देवी, पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं. इनमें एक 10 वर्षीय बेटा और 7 वर्षीय बेटी शामिल हैं. राकेश की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से गांव में भी शोक का माहौल है.घटना की सूचना मिलते ही गदरपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी.
मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि दुर्घटना करने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-भूपेंद्र सिंह बृजवाल,गदरपुर कोतवाली प्रभारी-
पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी वाहन चालक की पहचान कर उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा. वहीं इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता को उजागर कर दिया है.
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