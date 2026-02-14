बूंदी में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, भीलवाड़ा में टेंपो एक्सीडेंट में कई मजदूर घायल
सरसों की फसल घर ला रहे किसान का ट्रैक्टर असंतुलित होकर अचानक पलट गया और उसके नीचे दबने से उसकी मौत हो गई.
February 14, 2026
भीलवाड़ा/बूंदी: शाहपुरा रोड पर पडेर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम गंधेर के पास हाईवे पर सरसों की कटाई कर वापस लौटते समय मजदूरों से भरा एक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया. इस दुर्घटना में एक दर्जन मजदूर घायल हो गए. जिसमें से पांच गंभीर घायलों को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर रेफर किया गया. वहीं बूंदी के दई खेड़ा थाना क्षेत्र के बहदावली गांव में सरसों की फसल लेकर खेत से निकले किसान का ट्रैक्टर पलट गया. इसके नीचे दबने से किसान की मौत हो गई.
भीलवाड़ा जिले के पंडेर थाना क्षेत्र में वर्तमान में रबी की फसल के रूप में मुख्यतः सरसों की फसल की कटाई चल रही है. एक टेंपो में दो दर्जन से ज्यादा महिला–पुरुष मजदूर सरसों की फसल की कटाई कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान राजमार्ग पर टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया. जिससे एक दर्जन मजदूर घायल हो गए. 5-6 मजदूरों की स्थिति गंभीर होने पर उनको भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया. वहीं कुछ घायलों का शाहपुरा जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है. सभी घायल मजदूर मदनपुरा (जामोली) पंडेर निवासी बताए जा रहे हैं.
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र से गुजर रहे शाहपुरा विधायक डॉ लालाराम बैरवा ने तुरंत अपना वाहन रुकवाया और मौके पर राहत कार्य शुरू करवाया. उन्होंने घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करवाई तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे. अनियंत्रित होने के कारण टेंपो पलट गया था. गंभीर घायलों का जिला मुख्यालय पर उपचार जारी है.
बुलडोजर मशीन से किसान का शव निकाला बाहर: बूंदी के देईखेड़ा थाने के एएसआई कन्हैयालाल मीणा के अनुसार शनिवार को बहदावली निवासी 52 वर्षीय किसान बजरंग लाल मीणा पुत्र किशन लाल मीणा अपने खेत से सरसों की फसल निकालकर ट्रॉली में भरकर घर लौट रहा था. जब वह खेत से ट्रैक्टर निकाल रहा था, अचानक वाहन असंतुलित होकर पलट गया. ट्रैक्टर के नीचे दबने से बजरंग लाल मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रैक्टर को हटाकर शव को बाहर निकाला गया.
पूर्व सरपंच पवन मीणा ने बताया कि मृतक किसान अपने परिवार का मुख्य सहारा था. परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है. गांव के समाजसेवी बाबूलाल मीणा सहित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि परिवार को इस दुख की घड़ी में सहारा मिल सके.