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नजर हटी, दुर्घटना घटी: अपने ही हार्वेस्टर की चपेट में आने से किसान की मौत

मृतक किसान अपना हार्वेस्टर ठीक कराकर घर लौट रहा था. ढलान में फंसे हार्वेस्टर को देखने के चक्कर में वो उसकी चपेट में गया.

BHAKHARA POLICE STATION AREA
हार्वेस्टर की चपेट में आने से किसान की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
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धमतरी: कहते हैं, नजर हटी, दुर्घटना घटी. कुछ ऐसा ही हुआ भखारा थाना इलाके के ग्राम रीवागहन में. जहां खराब हार्वेस्टर को ठीक कराकर घर लौट रहे किसान की हादसे में मौत हो गई. किसान अपने हार्वेस्टर को ठीक कराकर आ रहा था. तभी रास्ते में डबरी के पास उसकी हार्वेस्टर फंस गई. मृतक किसान हार्वेस्टर के फंसे पहिए को देखने के लिए नीचे उतरा. पहिया कीचड़ में फंसा था, जिसे निकालने की कोशिश किसान लाला राम करने लगा. इसी दौरान हार्वेस्टर रिवर्स हो गया. हार्वेस्टर के रिवर्स होने से किसान उसकी चपेट में आ गया.

हार्वेस्टर के पहिए के नीचे आया किसान

किसान को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. किसान की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया. लोग उस वक्त को कोस रहे हैं जब किसान फंसे हार्वेस्टर को निकालने के लिए नीचे उतरा था. भखारा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है. वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है.

हार्वेस्टर की चपेट में आने से किसान की मौत (ETV Bharat)

दुखद हादसे से गांव में पसरा मातम

गांव वालों ने बताया कि मृतक किसान लाला राम खेती किसान का काम करता था. खेती किसानी के काम में मदद के लिए उसने हार्वेस्टर ले रखा था ताकि फसल की कटाई जल्दी और आसानी से हो जाए. बीते दिनों उसका हार्वेस्टर खराब हो गया, जिसे बनवाकर वो घर लौट रहा था. गांव वालों ने बताया कि मृतक किसान लाला राम बहुत मेहनती था. खेती किसानी के काम में वो गांव वालों की यथा संभव मदद भी किया करता था. लाला राम की मौत के बाद से गांव में दुख का माहौल है. गांव के लोग लाला राम के परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं.

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि हार्वेस्टर के रिवर्स होने से किसान उसके पहिए की चपेट में आ गया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है,जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.


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