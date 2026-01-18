ETV Bharat / state

बोलेरो की टक्कर से सड़क पर गिरा बाइक सवार किसान; पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्राॅली कुचला, मौत

मिर्जापुर : जिले के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के रतेह गांव के पास रविवार की शाम एक सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई. गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने आगे चल रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक सवार किसान (50) सड़क पर गिर पड़ा. इस दौरान सामने से आ रही ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राॅली के नीचे कुचल गया. किसान की मौके पर मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज जिले के कोरांव थाना क्षेत्र के गडिया मुरलीपुर गांव का रहने वाले किसान रामनरेश मौर्य (50) बाइक से अपनी बेटी को पहुंचाने क्षेत्र के झगरहा गांव गए थे. लौटते समय ड्रमंडगंज हलिया मार्ग स्थित रतेह गांव में पहुंचे तो तेज रफ्तार बोलेरो ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे रामनरेश सड़क पर गिर पड़े. ड्रमंडगंज की ओर से सामने से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर ट्राॅली के पहिया के नीचे दबने से किसान रामनरेश की मौके पर मौत हो गई. वहीं घटना के बाद बोलेरो व ट्रैक्टर ट्राॅली चालक मौके से वाहन लेकर भाग निकले.