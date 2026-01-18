ETV Bharat / state

बोलेरो की टक्कर से सड़क पर गिरा बाइक सवार किसान; पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्राॅली कुचला, मौत

ड्रमंडगंज थानाध्यक्ष भारत सुमन ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घटना की जांच की जा रही है.

घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी
घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर : जिले के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के रतेह गांव के पास रविवार की शाम एक सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई. गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने आगे चल रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक सवार किसान (50) सड़क पर गिर पड़ा. इस दौरान सामने से आ रही ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राॅली के नीचे कुचल गया. किसान की मौके पर मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज जिले के कोरांव थाना क्षेत्र के गडिया मुरलीपुर गांव का रहने वाले किसान रामनरेश मौर्य (50) बाइक से अपनी बेटी को पहुंचाने क्षेत्र के झगरहा गांव गए थे. लौटते समय ड्रमंडगंज हलिया मार्ग स्थित रतेह गांव में पहुंचे तो तेज रफ्तार बोलेरो ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे रामनरेश सड़क पर गिर पड़े. ड्रमंडगंज की ओर से सामने से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर ट्राॅली के पहिया के नीचे दबने से किसान रामनरेश की मौके पर मौत हो गई. वहीं घटना के बाद बोलेरो व ट्रैक्टर ट्राॅली चालक मौके से वाहन लेकर भाग निकले.

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे एसआई रामविशाल व एसआई मूलचंद वर्मा घटना की जांच कर शव को पिकप से थाने ले गए. ड्रमंडगंज थाने पर पहुंचे मृतक के चचेरे भाई राजेश मौर्य ने बताया कि रामनरेश मौर्य की बेटी मकर संक्रांति पर घर आई थी. बेटी को पहुंचाने उसके ससुराल गए थे. मृतक तीन भाइयों में मझला था. मृतक को दो बेटे और एक बेटी है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ड्रमंडगंज थानाध्यक्ष भारत सुमन ने बताया कि प्रयागराज जिला निवासी बाइक चालक की रतेह गांव में मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घटना की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : यूपी में सड़क हादसा, बहराइच में बाइक सवार 2 युवकों की मौत

TAGGED:

MIRZAPUR NEWS
FARMER DIED IN A ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN MIRZAPUR
MIRZAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.