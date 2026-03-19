क्या गोमूत्र-बेसन से खेती!, 25 फीसदी तक बढ़ाई पैदावार, जानिए UP के स्मार्ट किसान का फार्मूला
झांसी के कृषि विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में खेती का आमंत्रण दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 8:11 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश का एक किसान अपनी फसलों में केमिकल इस्तेमाल करने के बजाय गोमूत्र का उपयोग करता है. इससे केमिकल से उत्पादित फसलों की तुलना में 25 फीसद ज्यादा उत्पादन कर रहा है. इसका असर ये हो रहा है कि बिना केमिकल के अच्छी क्वालिटी की फसल उत्पादित हो रही है, जिससे फसलों में गुणवत्ता है. स्वाद भी केमिकल से पैदा हुई फसलों से ज्यादा बेहतर है.
गोमूत्र के बाद फसल में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है और केमिकल से उत्पादित फसलों की तुलना में ये कितनी बेहतर है. इसकी भी लैब में टेस्टिंग हो चुकी है और इसमें यह सैंपल पास हुआ है. दलहन, तिलहन और मटर की फसल सिर्फ गोमूत्र से उत्पादित करने वाले इस किसान का नाम धर्मेंद्र नामदेव. है
धर्मेंद्र का कहना है कि 'गोमूत्र से फसल की अच्छी पैदावार हो रही है. फास्फोरस की कमी बेसन से दूर करते हैं. उससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और गाय के गोमूत्र से किसी तरह के केमिकल फसल में नहीं रह जाते हैं. फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है. कई तरह के मिनरल्स बढ़ जाते हैं. झांसी जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान धर्मेंद्र ने केमिकल उत्पादों का प्रयोग करने के बजाय प्राकृतिक उत्पादों का सहारा लेकर फसलों की ऐसे किस्म तैयार की है जो उनकी कमाई का बड़ा जरिया बन रही है और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी.
धर्मेंद्र ने चना और सरसों की खेती की है. इसमें पूरी तरह से केमिकल के बजाय गोमूत्र का है इस्तेमाल किया है और उनकी फसल केमिकल से तैयार हुई फसलों की तुलना में कहीं ज्यादा लहलहा रही है. हरी भरी है और लंबाई भी काफी ज्यादा है.
बेसन के घोल से उगाई भिंडी: बता दें कि इससे पहले किसान धर्मेंद्र ने भिंडी की बड़े स्तर पर झांसी में खेती की. खास बात ये है कि इस खेती के लिए भी उन्होंने सिर्फ गोमूत्र का ही इस्तेमाल किया. फसलों के लिए जो फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह धर्मेंद्र ने बेसन के घोल का इस्तेमाल करना शुरू किया. इसके चमत्कारिक परिणाम सामने आए. धर्मेंद्र ने बताया कि उनके इस तरह के अभिनव प्रयोग और उसकी सफलता को देखते हुए झांसी के कृषि विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में खेती करने का आमंत्रण दिया.
उनका कहना था कि 'मैं उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला किसान हूं जो सिर्फ गोमूत्र और फास्फोरस के साथ नीम के तेल का इस्तेमाल कर अपने खेत की फसलों की पैदावार कर रहा है और उत्पादन भी बढ़ा रहा है. खासकर इंसानों की सेहत के लिए ऐसी सब्जियां, दलहन और तिलहन काफी लाभदायक भी साबित हो रहे हैं. किसान धर्मेंद्र बताते हैं कि उन्होंने भिंडी की फसल पर पहली बार फास्फोरस के बजाय बेसन के घोल का इस्तेमाल किया और यह काफी अच्छा प्रयोग रहा.
करते हैं नीम के तेल का इस्तेमाल: अमूमन किसान फसलों को कीटाणुओं से बचाने के लिए रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसान धर्मेंद्र नामदेव प्राकृतिक उत्पाद का ही सहारा लेते हैं. उनका कहना है कि फसल में कीटाणु न लगे इसके लिए वह रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसके स्थान पर नीम के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं.
क्या कहते हैं किसान धर्मेंद्र: किसान धर्मेंद्र नामदेव ने बताया कि मैं सिर्फ गोमूत्र से दलहन और तिलहन की खेती करता हूं. इस सीजन में मैंने चना, मटर, मूंग, सरसों और मूंगफली की खेती की है. बुवाई के पहले एक बीघे में 60 लीटर गोमूत्र पानी की धार के साथ लगाता हूं. बुवाई के बाद पानी के साथ 50 लीटर गोमूत्र लगाता हूं. गोमूत्र लगाने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. लखनऊ की लैब से हमने जब इन उत्पादों का परीक्षण कराया तो चने की न्यूट्रिशन में फास्फोरस बहुत अधिक बढ़ा हुआ था.
कैल्शियम बढ़ा हुआ था. ऊंचाई लगभग सात से आठ फीट की सरसों की हुई है. गोमूत्र यानी मिनरल वर्धक. गोमूत्र रानी स्वाद वर्धक और गौमूत्र रानी उपज वर्धक. उनका कहना है कि खेत में जो इस बार चना उगाया है उसमें गोमूत्र के इस्तेमाल से परिणाम ये हुआ कि जो चने में कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा. बगैर कीटनाशक के हमारी चना की फसल हुई है.
किसान धर्मेंद्र नामदेव ने बताया कि हमने देशी चने का लखनऊ के उद्यान विभाग की लैब से परीक्षण कराया तो बड़े सकारात्मक परिणाम आए. इसमें न्यूट्रिशन के परीक्षण में जो सामने आया उसमें देसी चना का न्यूट्रिशन केमिकल वाला या कीटनाशक वाले के मुकाबले फास्फोरस तीन गुणा के लगभग, कैल्शियम दो गुणा के लगभग और आयरन तीन गुणा के लगभग पाया गया है. गोमूत्र डालने से मिट्टी में जो हानिकारक बैक्टीरिया है वह खत्म हो जाते हैं. उपज में बढ़ोतरी होती है और स्वाद भी अच्छा होता है.
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