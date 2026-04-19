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हमीरपुर में किसान की मौत का मामला; नाराज ग्रामीणों ने जाम की सड़क, डंपरों की कतार लगी

हमीरपुर : जिले के जिटकरी गांव में शनिवार को डंपर से किसान फूल सिंह की मौत के बाद रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. घटना के 33 घंटे बाद भी कार्रवाई न होने से लोगों ने सड़क जाम कर दी. इस दौरान सैकड़ों ओवरलोड डंपर सड़क पर खड़े रहे.

ग्राम प्रधान राहुल और उदयराज ने बताया कि उनकी मांग साफ है. दोषी डंपर और चालक पर कार्रवाई हो. पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिले, सड़क की मरम्मत कराई जाए. धूल से राहत के लिए नियमित पानी का छिड़काव हो और ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगे.



ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से केवल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई, लेकिन मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लोगों में यह भी डर है कि कहीं विरोध करने पर उनके खिलाफ ही कार्रवाई न कर दी जाए. रविवार को करीब 9 घंटे तक जाम लगा रहा. इसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और शाम करीब साढ़े चार बजे जाम खुलवाया.





तहसीलदार रविंद्र पाल ने बताया कि करीब 40 से 50 ग्रामीणों ने जाम लगाया था और कुछ वाहन भी खड़े हो गए थे. ग्रामीण कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिन्हें समझा-बुझाकर जाम खुलवाया गया.