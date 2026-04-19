हमीरपुर में किसान की मौत का मामला; नाराज ग्रामीणों ने जाम की सड़क, डंपरों की कतार लगी
तहसीलदार रविंद्र पाल ने बताया कि करीब 40 से 50 ग्रामीणों ने जाम लगाया था और कुछ वाहन भी खड़े हो गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 7:22 PM IST
हमीरपुर : जिले के जिटकरी गांव में शनिवार को डंपर से किसान फूल सिंह की मौत के बाद रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. घटना के 33 घंटे बाद भी कार्रवाई न होने से लोगों ने सड़क जाम कर दी. इस दौरान सैकड़ों ओवरलोड डंपर सड़क पर खड़े रहे.
ग्राम प्रधान राहुल और उदयराज ने बताया कि उनकी मांग साफ है. दोषी डंपर और चालक पर कार्रवाई हो. पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिले, सड़क की मरम्मत कराई जाए. धूल से राहत के लिए नियमित पानी का छिड़काव हो और ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगे.
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से केवल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई, लेकिन मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लोगों में यह भी डर है कि कहीं विरोध करने पर उनके खिलाफ ही कार्रवाई न कर दी जाए. रविवार को करीब 9 घंटे तक जाम लगा रहा. इसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और शाम करीब साढ़े चार बजे जाम खुलवाया.
तहसीलदार रविंद्र पाल ने बताया कि करीब 40 से 50 ग्रामीणों ने जाम लगाया था और कुछ वाहन भी खड़े हो गए थे. ग्रामीण कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिन्हें समझा-बुझाकर जाम खुलवाया गया.
जरिया थाना प्रभारी दिनेश पांडेय ने बताया कि अभी तक हादसा करने वाले ट्रक और चालक की पहचान नहीं हो सकी है. तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
मामला जिटकरी गांव का है. शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे खेत जा रहे किसान फूल सिंह को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया था. हादसे के बाद घायल किसान करीब डेढ़ घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल सकी और उसकी मौत हो गई.
हैरानी की बात यह है कि घटना के 33 घंटे बाद भी न तो आरोपी डंपर की पहचान हो सकी और न ही प्राथमिकी दर्ज हुई. इससे नाराज ग्रामीणों ने रविवार सुबह करीब 7 बजे जिटकरी–बौखर मार्ग पर जाम लगा दिया.
जाम के दौरान सड़क पर सैकड़ों ओवरलोड डंपर खड़े हो गए.
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