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ट्रैक्टर जब्ती के बाद किसान ने खाया जहर, नायब तहसीलदार पर पैसे मांगने का आरोप, प्रशासन ने शुरु की जांच

कसडोल में किसान ने आत्मघाती कदम उठाया है.बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर जब्ती के बाद से किसान परेशान था.

Farmer consumes poison
ट्रैक्टर जब्ती के बाद किसान ने खाया जहर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 12:46 PM IST

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बलौदाबाजार : कसडोल क्षेत्र में एक किसान के जहरीले पदार्थ का सेवन किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि महानदी से रेत लेकर आने के दौरान उसका ट्रैक्टर प्रशासन ने जब्त किया और ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की. पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर को थाने भिजवा दिया गया. इसके बाद किसान ने आत्मघाती कदम उठाया.परिवारवालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है.जहां उसका इलाज जारी है.

रेत परिवहन के दौरान हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार किसान कमल ओगरे का ट्रैक्टर महानदी क्षेत्र से रेत लेकर लौट रहा था.इसी दौरान राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया .पीड़ित किसान का आरोप है कि ट्रैक्टर छोड़ने के लिए पैसे मांगे गए. किसान का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह इतनी बड़ी राशि दे सके. इसी कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गया.

जहरीले पदार्थ के सेवन से बिगड़ी तबीयत

परिजनों के अनुसार ट्रैक्टर जब्त होने और कथित मांग से परेशान किसान ने बाद में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

ट्रैक्टर जब्ती के बाद किसान ने खाया जहर (Etv Bharat)

महानदी से मेरा ट्रैक्टर रेत लेकर आ रहा था,जिसे नायब तहसीलदार साहब ने पकड़ा और जब्ती बना दी.जबकि दो और जगह से ट्रैक्टर आए थे उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया गया.लेकिन मेरा नहीं छोड़ा.नायब तहसीलदार को आर्थिक तंगी के कारण मैं राशि नहीं दे पाया इसी बात से परेशान होकर मैंने ऐसा किया- कमल ओगरे,पीड़ित





विधायक संदीप साहू पहुंचे अस्पताल

घटना की जानकारी मिलते ही कसडोल विधायक संदीप साहू अस्पताल पहुंचे और पीड़ित किसान से मुलाकात की.विधायक ने कहा कि यदि किसी अधिकारी ने अवैध रूप से पैसे मांगे है तो ये गंभीर मामला है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

डॉक्टर ने बताई स्वास्थ्य स्थिति

कसडोल बीएमओ डॉ. वंदना भेले ने बताया कि जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चिकित्सकीय निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है.डॉक्टरों की टीम लगातार मरीज की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

प्रशासन ने कहा- जांच के बाद होगी स्पष्टता

मामले को लेकर एसडीएम रामरतन दुबे का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है.किसान द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रैक्टर से संबंधित कागज पीड़ित के पास नहीं थे,इसके बाद राजस्व टीम ने इसकी जब्ती बनाकर थाने में खड़ा किया गया.वहीं नायब तहसीलदार के द्वारा पैसे मांगने का आरोप लगाया जा रहा है,जिसके लिए नायब तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है,जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी- रामरतन दुबे, एसडीएम


जांच पर अब टिकी नजर

फिलहाल पूरा मामला आरोप-प्रत्यारोप के बीच है. एक तरफ किसान और उसके परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशासनिक पक्ष का कहना है कि जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. अस्पताल में किसान का उपचार जारी है और अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा.

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