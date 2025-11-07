ETV Bharat / state

किसान सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, सरकार की उपलब्धियों का किया बखान

पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में किसान सम्मेलन में सीएम धामी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया.

Farmers Conference Program
उधम सिंह नगर में आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 3:50 PM IST

4 Min Read
रुद्रपुर: राज्य की रजत जयंती के मौके पर आज कृषि विभाग द्वारा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की योजनाओं को गिनाते हुए किसानों का अभिवादन किया. उन्होंने बिहार चुनाव पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

उत्तराखंड के 25वी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश इसे रजत उत्सव के रूप में मना रहा है. आज कृषि विभाग द्वारा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया. इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़ समेत तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. कार्यक्रम में लगभग 4 से 5 हजार किसानों ने हिस्सा लिया. लेकिन मुख्यमंत्री के संबोधन से पूर्व ही पंडाल में लगी कुर्सी खाली हो गई. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि राज्य को 25 वर्ष होने पर प्रदेश सरकार इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है.

सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां (Video-ETV Bharat)

आज कृषि विभाग द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया है. जिसमें वह सभी अन्नदाताओं का अभिवादन करते हैं. उन्होंने कहा कि देश के संतुलित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो किसान हर क्षेत्र में आगे बड़े और सरकार की योजनाएं उनकी सहायक बनें. सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमर किसान हर प्रकार से सक्षम और आत्मनिर्भर हो. उन्होंने कहा कि उन्हें खेती करना देव उपासना जैसा लगता है. पूर्व में वह खेती से जुड़े हुए तमाम कार्य कर चुके हैं.

आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है, वह खेती से जुड़े हुए काम करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि वह इसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो किसान के हितैषी है. साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों का जो शक्तिकारण हुआ वो अभूतपूर्व है. किसानों का आत्मविश्वास देश की ताकत और सबसे बड़ी पूंजी है. इसी को आधार मानते हुए केंद्र की सरकार कृषि नीतियों को किसानों के अनुरूप बना रही है. इसके अलावा सरकार का निरंतर प्रयास है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को मिलने वाली अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, वह हमारे देश के किसानों को भी मिले.

उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक की यात्रा सुगम हो बल्कि आय में वृद्धि करने वाली भी हो. भारत सरकार द्वारा देश के 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है. जिसमें उत्तराखंड के 9 लाख किसान शामिल है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी फसलों के न्यूनतम मूल्य पर अभूतपूर्व वृद्धि की गई है. इसके अलावा फसल बीमा के माध्यम से किसानों को आपदाओं, रोग और कीट पतंगों से होने वाले नुकसान से बचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी किसानों के उत्थान के लिए समर्पित और संकल्पित होकर कार्य कर रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए तीन लाख तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं. कहा कि हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई करना भी मुक्त किया है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉलीहाउस में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार से गेहूं और गन्ने की फसल के समर्थन मूल्य में 20 रुपए की बढ़ोतरी की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही. सरकार ने 12 सौ करोड़ की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलट और ड्रेगन फ्रूट में प्रावधान कर अनुदान दिया जा रहा है. बिहार चुनाव पर बोलते हुए कहा कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

