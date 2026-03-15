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रेवाड़ी में किसान ने की आत्महत्या, शव के पास एक पेज का सुसाइड नोट मिला

रेवाड़ी के जखाला गांव में किसान ने आत्महत्या कर ली. शव के पास से पुलिस को एक पेज का सुसाइड नोट मिला है.

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Farmer Commits Suicide in Rewari (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 15, 2026 at 7:19 AM IST

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रेवाड़ी: जखाला गांव में किसान ने एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज होने से आहत होकर आत्महत्या कर ली. उसका शव शुक्रवार की सुबह खेत में मिला. पुलिस को किसान के शव के पास से एक पेज का सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति सहित पांच लोगों को ठहराया है. पुलिस ने पांचों नामजद के विरुद्ध आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रेवाड़ी में किसान ने की आत्महत्या: दरअसल, गांव जखाला के रहने वाले बलबीर व कपिल देव के परिवार के बीच करीब डेढ़ वर्ष से जमीन को लेकर विवाद चला रहा है. कपिल के बेटे लव यादव के अनुसार "11 मार्च को उनके परिवार का बलबीर के परिवार के साथ इसी जमीन के विवाद में झगड़ा हुआ था. दोनों पक्षों की तरफ से कोसली थाना में शिकायत दी गई थी. पुलिस ने बृहस्पतिवार को बलबीर की शिकायत पर कपिल देव सहित उसके परिवार के पांच सदस्यों के विरुद्ध मारपीट व एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया था."

जमीन विवाद का है मामला: कपिल के बेटे लव ने कोसली थाना में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि "झगड़े में उनकी दादी भोली देव के हाथ में चोट आई थी. उनकी तरफ से भी पुलिस को शिकायत दी थी. मामला दर्ज कराने के लिए बृहस्पतिवार को उनके पिता कपिल देव व दादी भोली देवी दोनों एसपी कार्यालय भी गए थे. शाम को आए तो पता चला कि उनके विरुद्ध मारपीट व एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज हो गया. इससे पिता काफी परेशान हो गए और शुक्रवार की सुबह खेत में आत्महत्या कर ली."

पुलिस मामले की जांच में जुटी: लव ने बताया कि उनके पिता की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार बलबीर और उसके परिवार के सूबे सिंह, जिले सिंह, दीपक व भरत को ठहराया है. मामले की जांच कर रहे एएसआई यशपाल ने बताया कि "लव की शिकायत पर पांचों नामजद के विरुद्ध बीएनएस की धारा 108, 3 (5) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अनुसार, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर या उकसाने पर 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है."

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