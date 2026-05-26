हमीरपुर में भैंस को बचाने में जिंदा जला किसान, 3 बकरियों और तीन कुत्तों की भी मौत
शॉर्ट सर्किट से आग फैलने की बात आई सामने, खेत से होकर मढ़ैया तक पहुंचा आग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 8:35 PM IST
हमीरपुर: मौदहा कोतवाली क्षेत्र के करहिया गांव में मंगलवार दोपहर आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. शॉर्ट सर्किट से पराली में लगी आग फैलकर खेत में बनी मढ़ैया तक पहुंच गई. आग की चपेट में आने से 65 वर्षीय किसान रतिराम की जिंदा जलकर मौत हो गई. इस हादसे में तीन बकरियां और तीन पालतू कुत्ते भी जलकर मर गए. एक भैंस आंशिक रूप से झुलस गई है. सूचना मिलने पर राजस्व टीम ने जायजा लिया है. वहीं किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
जानकारी के मुताबिक, करहिया गांव निवासी रतिराम छिरका मार्ग स्थित खेत में मढ़ैया बनाकर पत्नी गिरजारानी के साथ रहते थे. उनका छोटा बेटा दीपू गांव में परिवार सहित रहता है, जबकि दो बेटे पुष्पेंद्र दिल्ली और अरविंद इंदौर में मजदूरी करते हैं. मंगलवार दोपहर रतिराम की पत्नी बेटे के घर गई थीं. इसी दौरान पराली में आग लग गई. तेज हवा के चलते आग फैलकर मढ़ैया तक पहुंच गई.
आग की लपटें उठती देख रतिराम मढ़ैया में बंधी भैंस को बचाने के लिए अंदर घुस गए. उन्होंने भैंस की रस्सी खोल दी, लेकिन इसी दौरान जलता हुआ छप्पर उनके ऊपर गिर गया. इससे वह आग में फंस गए और बाहर नहीं निकल सके. आग में जलने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में तीन बकरियां, तीन पालतू कुत्ते भी जल गए.
सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. तहसीलदार शेखर मिश्रा और क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. राजस्व टीम ने क्षति का आकलन किया है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
इस हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से पराली में आग लगने और फिर आग मढ़ैया तक पहुंचने की बात सामने आई है. मामले की जांच की जा रही है.
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