अमेठी में किसान की कुल्हाड़ी से हत्या; खेत की रखवाली करने गये थे, पुलिस जांच में जुटी
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिये भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 15, 2026 at 1:45 PM IST
अमेठी : उत्तर प्रदेश के अमेठी में मोहनगंज थाना कोतवाली क्षेत्र के लीही गांव में एक किसान की निर्मम हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सोते समय किसान पर धारदार हथियार से हमलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस मुकदमा दर्जकर जांच में जुट हुई है.
परिजनों के अनुसार, जिले के मोहनगंज थानाक्षेत्र के पूरे घिसई लीही निवासी शिव प्रसाद पासी (54) खेत की रखवाली करते थे. शनिवार को देर शाम करीब साढ़े आठ बजे घर से खाना खाकर खेत में जानवर व गेहूं फसल की रखवाली करने चले गए थे. रविवार की सुबह झोपड़ी से आवाज न आने पर देखा तो शिवप्रसाद का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था. इसके बाद ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों व पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
मृतक के पौत्र ने बताया कि वह ड्यूटी पर गए थे. इस दौरान फोन पर बाबा की मौत की जानकारी मिली थी. बाबा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है. उन्होंने बताया कि हम लोगों की किसी से दुश्मनी नहीं थी.
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमॉर्टम के लिये भेजा गया है. पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है.
यह भी पढ़ें : झांसी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या, खेत में खून से लथपथ शव मिला