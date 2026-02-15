ETV Bharat / state

अमेठी में किसान की कुल्हाड़ी से हत्या; खेत की रखवाली करने गये थे, पुलिस जांच में जुटी

अमेठी : उत्तर प्रदेश के अमेठी में मोहनगंज थाना कोतवाली क्षेत्र के लीही गांव में एक किसान की निर्मम हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सोते समय किसान पर धारदार हथियार से हमलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस मुकदमा दर्जकर जांच में जुट हुई है.





परिजनों के अनुसार, जिले के मोहनगंज थानाक्षेत्र के पूरे घिसई लीही निवासी शिव प्रसाद पासी (54) खेत की रखवाली करते थे. शनिवार को देर शाम करीब साढ़े आठ बजे घर से खाना खाकर खेत में जानवर व गेहूं फसल की रखवाली करने चले गए थे. रविवार की सुबह झोपड़ी से आवाज न आने पर देखा तो शिवप्रसाद का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था. इसके बाद ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों व पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

मृतक के पौत्र ने बताया कि वह ड्यूटी पर गए थे. इस दौरान फोन पर बाबा की मौत की जानकारी मिली थी. बाबा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है. उन्होंने बताया कि हम लोगों की किसी से दुश्मनी नहीं थी.