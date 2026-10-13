झांसी-कानपुर हाईवे पर दो दिन तक कुचला जाता रहा किसान का शव, कपड़ों से हुई पहचान
शव बुरी तरह क्षत-विक्षत, पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 1:36 PM IST
झांसी: झांसी-कानपुर हाईवे पर एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सड़क सुरक्षा और मानवीय संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूंछ थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव निवासी 56 वर्षीय किसान जगमोहन तिवारी का शव करीब दो दिन तक हाईवे पर पड़ा रहा.
इस दौरान वहां से गुजरने वाले वाहनों के पहियों के नीचे आने से शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. स्थिति इतनी भयावह हो गई कि परिजन चेहरे से उनकी पहचान नहीं कर सके. आखिरकार, बेटे ने घटनास्थल पर मिली चप्पल, तौलिया और कपड़ों के आधार पर अपने पिता की पहचान की. पुलिस ने मौके से अवशेष एकत्र कर आगे की कानूनी कार्रवाई की.
बेटे आयुष के मुताबिक, जगमोहन तिवारी 9 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे खेत पर जाने के लिए घर से निकले थे. उनका खेत झांसी-कानपुर हाईवे के पास स्थित है. देर रात तक जब वह घर नहीं लौटे तो पत्नी रागिनी को लगा कि वह खेत पर ही रुक गए होंगे.
पहले भी वह कभी-कभी खेत पर रुक जाते थे. इसलिए शुरुआत में परिवार को किसी अनहोनी की आशंका नहीं हुई. जगमोहन के पास मोबाइल फोन भी नहीं था, जिससे उनसे संपर्क नहीं हो सका. परिवार को उम्मीद थी कि वह अगले दिन घर लौट आएंगे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली.
रविवार को आयुष अपनी दादी शोमा तिवारी को गुजरात से लेकर घर लौटा. पिता को घर पर नहीं देखकर उसने मां से उनके बारे में पूछा. जब उसे पता चला कि जगमोहन 9 अक्टूबर को खेत जाने के बाद से नहीं लौटे हैं, तो वह उनकी तलाश में निकल पड़ा.
आयुष जब अपने पिता की तलाश कर रहा था, तभी उसे हाईवे पर हुए हादसे की जानकारी मिली. घटनास्थल पर पहुंचने पर उसे पिता की चप्पल, तौलिया और कपड़े दिखाई दिए. इन्हीं सामानों के आधार पर उसने सड़क पर पड़े अवशेषों की पहचान अपने पिता के रूप में की. लगातार वाहनों के गुजरने से शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पहचान करना मुश्किल हो गया था.
शव लंबे समय तक सड़क पर पड़ा रहने और उसके ऊपर से लगातार वाहन गुजरने के कारण स्थिति बेहद खराब हो गई थी. शव सड़क पर चिपक गया था, जिसे खरोंच कर निकालना पड़ा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवशेष एकत्र किए और उन्हें पोस्टमार्टम समेत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजा.
घटनास्थल के आसपास सड़क मरम्मत का काम चलने की बात भी सामने आई है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि सड़क से गुजरने वाले लोगों और वहां काम कर रहे कर्मचारियों की नजर शव पर क्यों नहीं पड़ी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पूंछ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरु कर दी है.
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. अरविन्द कुमार के अनुसार प्रारंभिक आशंका है कि जगमोहन खेत से पैदल घर लौटते समय किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए होंगे. इसके बाद वहां से गुजरने वाले दूसरे वाहनों के पहियों के नीचे आने से शव क्षत-विक्षत होता चला गया. हालांकि, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और सबसे पहले किस वाहन की टक्कर लगी. इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
मृतक की पहचान जगमोहन तिवारी के रूप में हुई है, जो किसान थे. परिवार में उनकी पत्नी रागिनी, दो बेटे और एक बेटी हैं. बड़े बेटे सागर और बेटी प्राची की शादी हो चुकी है, जबकि छोटा बेटा आयुष अविवाहित है.
परिवार के लिए यह घटना गहरा सदमा लेकर आई है. पहले जगमोहन के लापता होने की चिंता और फिर इस तरह उनकी पहचान होने की घटना ने परिजनों को झकझोर दिया.
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