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झांसी-कानपुर हाईवे पर दो दिन तक कुचला जाता रहा किसान का शव, कपड़ों से हुई पहचान

हाईवे पर दो दिन तक कुचला जाता रहा किसान का शव ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: झांसी-कानपुर हाईवे पर एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सड़क सुरक्षा और मानवीय संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूंछ थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव निवासी 56 वर्षीय किसान जगमोहन तिवारी का शव करीब दो दिन तक हाईवे पर पड़ा रहा.

इस दौरान वहां से गुजरने वाले वाहनों के पहियों के नीचे आने से शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. स्थिति इतनी भयावह हो गई कि परिजन चेहरे से उनकी पहचान नहीं कर सके. आखिरकार, बेटे ने घटनास्थल पर मिली चप्पल, तौलिया और कपड़ों के आधार पर अपने पिता की पहचान की. पुलिस ने मौके से अवशेष एकत्र कर आगे की कानूनी कार्रवाई की.