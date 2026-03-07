पीलीभीत में किसान को सांप ने डसा, भाई डिब्बे में बंद कर 'नागराज' को लेकर पहुंचा अस्पताल, बोला- अब होगा सही इलाज
सर्पदंश से किसान हरविंद्र की चीख निकल गई और वह बदहवास हालत में किसी तरह भागते हुए घर पहुंचे.
पीलीभीत : अमरिया क्षेत्र में शनिवार को अजीबो-गरीब घटना सामने आई. मुडलियां गैसू गांव में खेत पर चारा काट रहे एक किसान को जहरीले सांप ने डस लिया. किसान का भाई इलाज में देरी और गलतफहमी से बचने के लिए सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर सीधे डॉक्टरों के पास पहुंच गया. सांप को देख अस्पताल में अफरातफरी का माहौल बन गया.
मुडलियां गैसू गांव में रहने वाले किसान हरविंद्र सिंह (37) शनिवार की सुबह अपने मवेशियों के लिए खेत से चारा लेने गए थे. घास काटने के बाद गट्ठर तैयार किया और उसे सिर पर रखने के लिए झुके, तभी घास में छिपे बैठे सांप ने उनके पैर पर काट लिया. सर्पदंश से हरविंद्र की चीख निकल गई और वह बदहवास हालत में किसी तरह भागते हुए घर पहुंचे.
परिजनों को जब घटना का पता चला, तो वे बिना समय गंवाए हरविंद्र को निजी वाहन से जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे. इस बीच, हरविंद्र के भाई मलकीत सिंह ने उसी सांप को पकड़कर एक प्लास्टिक के डिब्बे में कैद कर लिया. मलकीत ने कहा, अक्सर डॉक्टर पूछते हैं कि किस सांप ने काटा है? ताकि सही एंटी-वेनम (Anti-venom) दिया जा सके. इसलिए सांप को पकड़कर अस्पताल लाया. जिससे सही इलाज हो सके.
मलकीत डिब्बे में बंद जिंदा सांप लेकर अस्पताल की इमरजेंसी में घुसे, वहां मौजूद मरीज और तीमारदार दहशत में आ गए. हालांकि, डॉक्टरों ने तुरंत स्थिति को संभाला और सांप की पहचान कर किसान का उपचार शुरू किया.
जिला अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, हरविंद्र सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर लिया गया है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है. अक्सर लोग झाड़-फूंक के चक्कर में कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इस मामले में परिजन तुरंत अस्पताल आए, जो सराहनीय है.
