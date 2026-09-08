ETV Bharat / state

रेवाड़ी में किसान की रॉड से हत्या, बचपन के दोस्त पर हमला करने का आरोप, CCTV में कैद वारदात

रेवाड़ी में किसान जितेंद्र की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई. हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फिलहाल पुलिस जांच कर रही.

Farmer Beaten to Death with Iron Rod in Rewari
रेवाड़ी में किसान की रॉड से हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है. दरअसल, भाड़ावास रोड पर एक युवक के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी जान ले ली गई. वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है. पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर एक नामजद आरोपी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थार से उतरने के बाद हुआ हमला: सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वारदात के दौरान एक ब्लैक थार मौके पर पहुंची थी. युवक के वाहन से उतरने के बाद उस पर अचानक हमला किया गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. हमला इतना गंभीर था कि युवक मौके पर ही जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई.

रेवाड़ी में किसान की हत्या (ETV Bharat)

मृतक करता था खेती-बाड़ी: मृतक की पहचान गांव निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है. उसके चाचा उत्तम सिंह ने बताया कि, "जितेंद्र गांव में खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. वह घर से बाइक लेकर डेयरी के काम से निकला था और गांव के बस अड्डे पर भी उसे देखा गया था. हमें गांव के सरपंच ने फोन कर घटना की जानकारी दी. हमें फोन पर सूचना मिली कि जितेंद्र के साथ कोई गंभीर वारदात हुई है. जब हम मौके पर पहुंचे तो पुलिस पहले से वहां मौजूद थी और जितेंद्र जमीन पर पड़ा हुआ था."

सुनसान जगह पर हुई वारदात: मृतक के चाचा की मानें तो जिस स्थान पर जितेंद्र की हत्या हुई, वह इलाका काफी सुनसान है. भाड़ावास रोड पर एचपीसीएल प्लांट के आसपास काफी खाली जमीन है. हालांकि, घटनास्थल से कुछ दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद होने की बात सामने आई है, जिसे पुलिस जांच का अहम हिस्सा मान रही है.

बचपन के दोस्त पर हत्या का आरोप: परिजनों के अनुसार हमला करने वाला युवक मृतक के बचपन का दोस्त और गांव कमालपुर का रहने वाला है. आरोप है कि उसने मौके का फायदा उठाकर जितेंद्र के सिर पर लोहे की रॉड से कई बार हमला किया. वारदात के बाद आरोपी और उसके साथ मौजूद लोग मौके से फरार हो गए.

जांच में जुटी पुलिस: मॉडल टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि, "डायल-112 के माध्यम से भाड़ावास रोड पर एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी. मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर एक नामजद आरोपी और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले की जांच के लिए रेवाड़ी सीआईए और मॉडल टाउन थाना पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

ये भी पढ़ें: करनाल के असंध में देर रात एनकाउंटर, बदमाश ने पुलिस पर चलाई गोलियां, जवाबी फायरिंग में हुआ घायल

TAGGED:

BHADAWAS ROAD MURDER
IRON ROD ATTACK
HARYANA FARMER MURDER
MODEL TOWN POLICE
REWARI FARMER MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.