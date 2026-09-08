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रेवाड़ी में किसान की रॉड से हत्या, बचपन के दोस्त पर हमला करने का आरोप, CCTV में कैद वारदात

रेवाड़ी में किसान की रॉड से हत्या ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है. दरअसल, भाड़ावास रोड पर एक युवक के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी जान ले ली गई. वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है. पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर एक नामजद आरोपी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थार से उतरने के बाद हुआ हमला: सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वारदात के दौरान एक ब्लैक थार मौके पर पहुंची थी. युवक के वाहन से उतरने के बाद उस पर अचानक हमला किया गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. हमला इतना गंभीर था कि युवक मौके पर ही जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई. रेवाड़ी में किसान की हत्या (ETV Bharat) मृतक करता था खेती-बाड़ी: मृतक की पहचान गांव निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है. उसके चाचा उत्तम सिंह ने बताया कि, "जितेंद्र गांव में खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. वह घर से बाइक लेकर डेयरी के काम से निकला था और गांव के बस अड्डे पर भी उसे देखा गया था. हमें गांव के सरपंच ने फोन कर घटना की जानकारी दी. हमें फोन पर सूचना मिली कि जितेंद्र के साथ कोई गंभीर वारदात हुई है. जब हम मौके पर पहुंचे तो पुलिस पहले से वहां मौजूद थी और जितेंद्र जमीन पर पड़ा हुआ था."